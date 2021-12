Die heißeste Gold-Story – kaum eine andere Firma hat so massiv abgeliefert! Kursziele schießen nach oben!

Target 40-70 Mio. Unzen Gold!?

Ein Mega erfolgreiches Jahr neigt sich dem Ende: Zwei neue Discoveries wurden gemacht - und weitere, sensationelle Bohrergebnisse von ‚Goldstorm‘ machen dieses Unternehmen zu einem sehr begehrten Übernahmeziel im Goldsektor!





· Dieser erstklassige Gold-Developer besitzt schon jetzt auf seinem Weltklasseprojekt eine Erst-Ressource von 27,3 Millionen Unzen Gold, bei TOP-Infrastrukturanbindung!

· Mit ‚Eureka‘ und ‚CBS‘ wurden dieses Jahr zwei neue Mineralisierungszonen mit spektakulären hochgradigen Goldintervallen entdeckt!

· Managementwechsel läutet nächste Entwicklungsphase bei einem der weltweit größten unentwickelten Goldprojekte in Kanada ein!

· Research-Reports zweier renommierter Research-Häuser bescheinigen dem Unternehmen ein Kurspotential von rund 150 %!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

es gibt weltweit mehr als 10.000 Unternehmen im Rohstoffsektor und aus dieser hohen Anzahl die aussichtsreichsten Unternehmen zu identifizieren ist für Anleger oftmals wie die berühmte ‚Suche nach der Nadel im Heuhaufen‘.

Und was viele nicht wissen: Nur die wenigsten Unternehmen schaffen es, ihr Explorationsprojekt jemals in die Produktion zu führen. Denn der Weg dahin ist lang, steinig und aufwendig:

· Abstecken und / oder Erwerb von Konzessionsflächen

· Vermessen und Bodenproben, geophysische Untersuchungen

· Durchführen von Explorationsarbeiten

· Durchführung von metallurgischen Tests und Machbarkeitsstudien

· Infrastrukturentwicklung, Genehmigungsverfahren und Finanzierung

· Bau der Mine und Beginn der Produktion

Branchenkenner schätzen, dass nur ca. 1-2 % aller Projekte die erfolgreiche Transformation vom Explorationsunternehmen hin zum erfolgreichen Produzenten schaffen. Warum ist das so?

Oftmals liegt es an der Ressource oder der Lagerstätte, die entweder zu klein oder bei der die Metallurgie zu komplex ist. Und auf Hilfe von großen Produzenten ist wenig Hoffnung. Denn diese schauen sich Projekte mit weniger als 5 Mio. Unzen Gold nur ganz selten an, wenn es um Beteiligungen oder eine potentielle Übernahme geht.

Bei Projektfinanzierungsgesprächen oder M&A-Diskussionen sind darüber hinaus neben robusten Wirtschaftlichkeitsparametern eines Projektes auch eine gute Infrastrukturanbindung wichtig.

Daher ist eine tiefe ‚Due Diligence‘ bei der einzelnen Titelauswahl auch für Anleger sehr wichtig.

Viele Investoren vertrauen bei Ihren Anlageentscheidungen dem Rat des Bankberaters, externen Research-Studien oder beobachten sehr genau, bei welchen Gesellschaften erfolgreiche Großinvestoren Ihr Kapital gewinnbringend investieren.

Es gibt in Nordamerika diverse renommierte und extrem erfolgreiche Investoren im Rohstoffsektor!

Einer von Ihnen ist definitiv der Milliardär Eric Sprott, der übrigens auch mit als erster das einzigartige Potenzial des ‚Treaty Creek‘-Projektes erkannt hat und seitdem Tudor Gold (WKN: A2AJ7Y) in diversen Finanzierungsrunden massiv unterstützt.

Er ist mit ca. 17,6 % nach dem Firmengründer und Chairman von Tudor Gold, Walter Storm, der zweitgrößte Einzelaktionär des Unternehmens.

Einer Bloomberg-Aufstellung vom November zufolge liegt die Beteiligung von Eric Sprott an Tudor Gold bei knapp 55 Mio. USD und rangiert damit sogar auf Platz 5 seiner Investments.

Quelle: Bloomberg.com

Eric Sprott hat am 10. Dezember bei seinem 2021 Jahresrückblick in einem Interview erneut seine sehr positive Einschätzung zu Tudor Gold (ab der Stelle 36:38 – Link hier) dargestellt.

Quelle: Youtube - Link

Die Tudor Gold-Aktie hat enormes Kurspotenzial – zwei renommierte Research-Häuser sorgen für Kursfantasie!

Nachdem bereits im März ein Research-Report von Fundamental Research Corp. mit einem Kursziel von 5,29 CAD (rund +150 % Potential vom aktuellen Kurs aus) veröffentlicht wurde, folgt nun im Dezember das renommierte Investmenthaus Research Capital Corporation mit einem ersten Kursziel von 3,50 CAD rund +65 % Potential vom aktuellen Kurs aus)!

Quelle: Research Capital Corporation

Das wichtigste aus dem am 13. Dezember veröffentlichtem 14-seitigem Research-Report im Schnellüberblick:

· Premium-Übernahmepotenzial: Entdeckungen wie ‚Treaty Creek‘ sind selten, weshalb wir Tudor Gold als einen starken Übernahmekandidat ansehen. ‚M&A‘-Aktivitäten im ‚Goldenen Dreieck‘ haben in letzter Zeit ebenfalls an Dynamik gewonnen, wobei Newcrest kürzlich seine Reichweite erweitert hat, als ein Übernahmeangebot in Höhe von 3,5 Mrd. USD in bar für 100 % an Pretium Resources Corp. bekanntgab. Dabei liegt die hochgradige ‚Brucejack‘-Gold-Silber-Mine, direkt neben dem ‚Treaty Creek‘-Projekt von Tudor. Dies folgte einer Entscheidung von Hochschild Mining Plc. zur Ausübung seines Rechts auf eine 60 %-Beteiligung am nahegelegenen, aber wesentlich kleineren ‚Snip‘-Goldprojekt für 115 Millionen Dollar an Explorationsausgaben, dass einen impliziten Wert von 240 USD/Unze der vorhandenen Ressource bedeutet.

· Investment-Highlights Tudor Gold:

1. Die Aktie bietet Exposure in einem aufstrebenden und expandierenden erstklassigen und goldreichen Porphyr-Gebiet mit buchstäblich unerschlossenen regionalen Vorteilen. Einige neuere Entdeckungen auf den ‚Treaty Creek‘-Konzessionsflächen sind ‚Eureka‘, ‚Perfect Storm‘ und ‚Calm Before the Storm‘, die für ein solches Potenzial sprechen;

2. Kostenlose Option auf die zu 100 % gehörenden Projekte ‚Eskay North‘ und ‚Crown-Electrum‘, die sich ebenfalls im Goldenen Dreieck befinden. Es ist geplant, dass letzteres Projekt an bestehende Aktionäre über ein ‚Spin-out‘ ausgliedert werden.

3. Bei Tudor treten Aktionäre einem erfahrenen Vorstand und Managementteam bei, dessen Fokus es ist, zusätzlichen ‚Shareholder Value‘ zu heben. Jenseits des angegebenen Dividendenvorschlag für das ‚Crown‘-Projekt (‚Spin-out‘), halten wir die Erfolgsbilanz von Gründer Walter Storm erwähnenswert und möchten darauf hinweisen, dass er die Gründung und Finanzierung von Osisko Mining Corp. aktiv mitgestaltet hat, bevor er sich dem ‚Goldenen Dreieck‘ zuwendete.

Wir denken, dass die Erfahrung von Ken Konkin bei den Explorationsarbeiten einen großen Wert für Tudor darstellt. Er war direkt bei der ‚Valley of the Kings‘-Entdeckung, in der jetzt produzierenden ‚Brucejack‘-Mine von Pretium Resources beteiligt, die sich unmittelbar südöstlich von ‚Treaty Creek‘ befindet. Nicht zuletzt verfügt das Management über Vereinbarungen und (nach unseren Beobachtungen) gute Arbeitsbeziehungen zur betroffenen Tahltan-First Nation.

Bewertung und Empfehlung seitens Research Capital Corporation in dem Report:

„Wir glauben, dass Tudor Anlegern eine einzigartige Gelegenheit bietet, in eine Weltklasse-Goldentdeckung zu investieren, die sich in einem neu entstehenden Mineralgebiet befindet, dass u.a. große Produzenten wie Newmont Corp. Newcrest Mining angezogen hat.

Angesichts der schieren Größe von ‚Treaty Creek‘, neben der noch nicht eindeutigen Metallurgie, halten wir einen ‚In-Situ‘-Ansatz für eine vernünftige Bewertungsmethode, um den 60 %-Anteil von Tudor zu diesem Zeitpunkt zu bewerten.

Dementsprechend vergeben wir ein SPECULATIVE BUY-Rating mit einem Kursziel von 3,50 CAD, unter Berücksichtigung des Ausschlusses der unterirdischen Ressource in unserer Bewertung und der potenziellen Explorationsvorteile bei allen drei Projekten.“





Wir haben uns die Mühe gemacht und nochmals alle in 2021 veröffentlichten Pressemeldungen genauer anzuschauen! Und auch bei der Nachbetrachtung mussten wir feststellen: es waren viele starke News dabei!





· Am 21.12.21 gab das Unternehmen folgende Änderung im Management bekannt:

# Ken Konkin wird zum Präsidenten und CEO von Tudor ernannt.

# Walter Storm wird als Chairman den Aufsichtsratsvorsitz leiten.

# Natalie Senger wird in den Aufsichtsrat berufen.

· Erfolgreiche Durchführung von Kapitalerhöhungen: Am 15. November nahm das Unternehmen 15 Mio. CAD ein – Eric Sprott partizipierte erneut mit dem Erwerb von 952.200 Aktien. Bereits im 2 und 3. Quartal konnten signifikante Gelder zwecks Durchführung der Bohrsaison eingesammelt werden.

· Personalzugang: Chris Curran ergänzt das Tudor Team seit dem 06.04.21 – seine Funktion ist Head of Corporate Development and Communications.

Auch ‚Treaty Creek‘ ließ in 2021 einige „Bohr-“ Bomben platzen:

· Am 09.03.21 wurde von ‚Copper Belle‘ auf ‚Goldstorm‘ (‚CB-GS‘) eine erste Mineralressourcenschätzung bekanntgegeben: Die Lagerstätte beherbergt 19,4 Millionen Unzen Goldäquivalent (Gold Eq) mit 0,74 g/t Gold Eq in der ‚gemessenen und angezeigten‘ Kategorie (‚measured and indicated‘) und 7,9 Millionen Unzen Gold Eq mit 0,79 g/t Gold Gold Eq in der ‚abgeleiteten‘ Kategorie (‚inferred‘).

· Das 2021er Ressourcen-Erweiterungs- und Definitionsbohrprogramm auf dem Flaggschiff-Projekt ‚Treaty Creek‘ umfasste 30.108 Bohrmeter.

· Neben erfolgreichen ‚Infill‘-Bohrungen konnten diverse ‚Step-Out‘-Bohrungen bei der ‚Goldstorm‘-Lagerstätte Richtung Norden, Nord-Osten und Nord-Westen den Trend erweitern.

· Tudor gelang es mit den ‚Eureka‘ und ‚Calm before the Storm‘-Zonen zwei neue signifikante Discoveries zu machen. Damit verfügt das Unternehmen nun über schon vier hochaussichtsreiche Bohrziele auf ‚Treaty Creek‘.





Pressemeldung vom 15.12.21:

· 1,09 g/t Gold Eq über 476,1 Meter (Bohrloch GS-21-124 300H).

· 1,22 g/t Gold Eq über 355,15 Meter, einschließlich 1,45 g/t Gold Eq über 247,5 Meter (Bohrloch GS-21- 122 CS600).





Pressemeldung vom 30.11.21:

· 0,97 g/t Gold Eq über 1.320 Meter, einschließlich 1,38 g/t Gold Eq über 556,5 Meter im nordwestlichen Step-Out Bohrloch (GS-21-113-W2)

· Die stärkste Mineralisierung wurde im nördlichsten Abschnitt bei der 300H-Domäne beim Bohrloch GS-21-113-W1 mit 4,07 g/t Gold Eq über 78,0 Meter, innerhalb von 459,0 Meter mit 1,30 g/t Gold Eq, durchschnitten.

Ken Konkin, Präsident und CEO von Tudor Gold, erklärte im Rahmen der Bohrergebnisse:

“Wir freuen uns sehr, diese außergewöhnlichen Bohrergebnisse bekannt zu geben, die die Dimensionen der ‚Goldstorm‘-Lagerstätte mit einigen der beeindruckendsten Gold- Kupfermineralisierungen, die bisher beobachtet wurden, erweitern. Wir haben die Lagerstätte nach Norden, Nordwesten und in die Tiefe signifikant erweitert. Bohrloch GS-21-113-W2 ist der tiefste Mineralisierungs-Intervall im ‚Goldstorm‘-System. Dieses Bohrloch endete in einer sehr starken Gold-Kupfer-Silbermineralisierung innerhalb der ‚CS600‘-Domäne. Offensichtlich sind noch viel mehr Bohrungen erforderlich, um die Lagerstätte einzugrenzen, die das größte Potenzial für eine weitere Expansion in Richtung Nordosten und Nordwesten zu haben scheint.

Dieses System hat sich als viel größer als von uns erwartet erwiesen und verleiht diesem Projekt in Kombination mit unseren jüngsten Entdeckungen bei ‚Perfect Storm‘, ‚Eureka‘ und ‚Calm Before the Storm‘ ein beispielloses wirtschaftliches Potenzial als eines der größten Goldprojekte der Welt.“





Pressemeldung vom 23.11.21:

· Vierte signifikante Gold-Silber Discovery auf ‚Treaty Creek‘: Bohrloch CBS-21-02 bei der neuen Zone ‚Calm before the Storm‘ (‚CBS‘) durchschnitt 1,30 g/t Gold Eq über 53,9 Meter innerhalb eines Intervalls von 155,5 Metern mit 0,82 g/t Gold Eq.

‚CBS‘ ist die vierte bedeutende mineralisierte Edelmetallzone, die auf ‚Treaty Creek‘ entdeckt wurde. Die ‚CBS‘-Zone befindet sich zwei Kilometer nordöstlich der Lagerstätte ‚Goldstorm‘ und liegt auf demselben strukturellen Trend wie die ‚Perfect Storm Zone‘ (‚PSZ‘) und die Lagerstätte ‚Copper Belle-Goldstorm‘ (‚CB-GS‘).

Ken Konkin, Präsident und CEO von Tudor Gold, erklärt:

Unser Explorationsprogramm 2021 war außerordentlich erfolgreich bei der Erweiterung unseres Verständnisses der Mineralisierungen bei den gesamten ‚Treaty Creek‘-Konzessionsflächen. Das Projekt verfügt nun über vier große geologische Ziele, die umfangreiche Explorationen und Bohrungen erfordern, dies beinhaltet auch die ‚Goldstorm‘-Lagerstätte, die in alle Richtungen und in die Tiefe offen bleibt.

Der Umfang und Aktionsradius unseres Explorationsprogramms wächst exponentiell mit jeder neuen Entdeckung. So wird die Kette von Edel- und Basismetalllagerstätten und Zielen im Zusammenhang mit dem ausgedehnten ‚Sulphurets-Treaty‘-Stoßverwerfungssystem ergänzt.

Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen der Oberflächenprobenahmeprogramme und insbesondere mit dem ‚Discovery Hole‘ (Entdeckungsloch) aus unseren vorläufigen Bohrergebnissen in unserer neuen ‚Zone Calm Before the Storm‘. Wir nehmen an, dass die Gold- und Silberwerte bei ‚CBS‘ in möglicherweise jüngerem Gestein enthalten sind als die Wirtslithologien bei ‚Goldstorm‘.“





Pressemeldung vom 27.09.21:

· Neue Discovery in der Eureka Zone: Bohrloch EK-21-01 durchschnitt eine oberflächennahe Mineralisierung mit 67,5 Meter mit 1,13 g/t Gold Eq innerhalb von 217,5 Meter mit durchschnittlich 0,76 g/t Gold Eq durchschnitten.

· 1,09 g/t Gold Eq über 564,0 Meter, einschließlich 1,76 g/t Gold Eq über 196,5 Meter (Bohrloch GS-21-119)

Ken Konkin, Präsident und CEO von Tudor Gold, erklärt:





„Wir freuen uns sehr über unseren anhaltenden Erfolg mit unseren ‚Step-out‘-Bohrungen bei der ‚Goldstorm‘-Lagerstätte. Aufgrund des Erfolgs von Bohrloch GS-21-119 planen wir, vor dem Ende der diesjährigen Bohrsaison weitere ‚Step-Out‘-Bohrungen in nordöstlicher Richtung durchzuführen.

Darüber hinaus haben wir bestätigt, dass in der ‚Eureka‘-Zone ein bedeutendes Goldsystem mit einer Mineralisierung nahe der Oberfläche existiert, die in der Tiefe in einer regionalen Überschiebungsverwerfung (‚thrust fault‘) endet. Ein interessanter Aspekt des ‚Eureka‘-Systems ist, dass die Goldmineralisierung möglicherweise in derselben Überschiebungsverwerfung endet, die das ‚DS-5‘-System bei ‚Goldstorm‘ abschneidet.

Die aktuelle geologische Interpretation ist, dass die ‚DS-5‘-Domäne möglicherweise mit der ‚Eureka‘-Zone verbunden ist, was der potenziellen Größe der ‚Goldstorm‘-Lagerstätte eine weitere Dimension hinzufügt.“





Pressemeldung vom 30.08.21:





· Die oberflächennahe Goldmineralisierung setzt sich bei ‚Perfect Storm‘ über einen Kilometer entlang des SW-Trends fort, während PS-21-06 auf 118,6 Meter mit 0,721 g/t Gold Eq, einschließlich 59,9 Meter mit 0,927 g/t Gold Eq, stieß. Das mineralisierte System scheint in Richtung der Lagerstätte Iron Cap etwa drei Kilometer südwestlich an Stärke zuzunehmen.





Ken Konkin, Präsident und CEO von Tudor Gold, erklärt:

„…Wir sind sehr über die Ergebnisse von PS-21-06 in der ‚Perfect Storm‘-Zone erfreut, da wir erneut auf eine bedeutende oberflächennahe Goldmineralisierung mit durchschnittlich 0,721 g/t Gold Eq über 118,6 Metern gestoßen sind, die einen oberen Teil mit durchschnittlich 0,927 g/t Gold Eq über 59,9 Meter enthielt.

Wir werden weitere Bohrungen bei ‚Perfect Storm‘ planen, sobald wir die nordöstlichen Grenzen der ‚Goldstorm‘-Lagerstätte abgegrenzt haben. Alle drei weitläufigen Bohrlöcher trafen bei ‚Perfect Storm‘ auf eine bedeutende Goldmineralisierung und zeigten eine Goldmineralisierung entlang der SW-Achse über mehr als einen Kilometer. Nur ein sehr kleiner Teil der magnetischen Anomalie von ‚Perfect Storm‘ wurde bisher erforscht.“

Pressemeldung vom 03.08.21:

· 0,704 g/t Gold Eq über 801,0 Meter, einschließlich 168,0 Meter mit 1,391 g/t Gold Eq (Bohrloch GS-21-103)

· 1,039 g/t Gold Eq über 474,0 Meter, einschließlich 2,389 g/t Gold Eq über 130,5 Meter (Bohrloch GS-21-110)

Die Zusammenfassung der wichtigsten Pressemeldungen haben uns 100 %ig davon überzeugt, dass bei Tudor Gold eine einzigartige Erfolgsgeschichte geschrieben wird.

Das Flaggschiffprojekt ‚Treaty Creek‘ von Tudor Gold Corp. (WKN: A2AJ7Y, Frankfurt: TUC / TSXV: TUD) gehört schon jetzt mit 27,3 Millionen Unzen Goldäquivalent zu den weltweit größten unentwickelten Mineral-Ressourcen!

Und wie das diesjährige Explorationsprogramm wieder bestätigt hat, konnte die ‚Goldstorm‘-Zone erneut massiv mit diversen ‚Step-Out‘-Bohrlöchern ausgeweitet werden.

Und das Tolle dabei: Richtung Nord-Osten und Nord-Westen hat die Goldmineralisierung stärker zugenommen. So konnte Tudor Gold die stärkste Mineralisierung im nördlichsten Abschnitt bei der ‚300H‘-Domäne beim Bohrloch GS-21-113-W1 feststellen:

Das Weltklasse-Bohrloch durchschnitt 4,07 g/t Gold Eq über 78,0 Meter, innerhalb von 459,0 Meter mit 1,30 g/t Gold Eq!

Darüber hinaus konnten mit ‚Eureka‘ und ‚CBS‘ zwei weitere hochaussichtsreiche geologische Ziele identifiziert werden.

https://www.youtube.com/watch?v=ZsBiHNBGkjo

Befinden sich hier möglicherweise 50 bis 70 Millionen Unzen Gold auf den ‚Treaty Creek‘-Konzessionsflächen?





Quelle: Tudor Gold / JS Research UG

(WKN: A2AJ7Y, Frankfurt: TUC, TSX-V: TUD)

Für alle neuen Leser haben wir ein paar Hintergrundinformationen zu Tudor Gold zusammengefasst:



Tudor Gold ist ein Edelmetall- und Basismetall-Explorationsunternehmen mit Konzessionsflächen im ‚Goldenen Dreieck‘ von British Columbia, einem Gebiet, in dem produzierende bzw. in der Vergangenheit produzierende Minen sowie mehrere großen Lagerstätten, die sich einer möglichen Erschließung nähern. Das 17.913 Hektar große ‚Treaty Creek‘-Projekt (an dem Tudor Gold zu 60 % beteiligt ist) grenzt im Südwesten an das ‚KSM‘-Grundstück von Seabridge Gold Inc. und im Südosten an das ‚Brucejack‘-Grundstück von Pretium Resources Inc. Das Unternehmen kontrolliert außerdem 100 % des ‚CROWN Projektes‘ sowie 100 % des ‚Eskay North Projektes‘, die sich beide auch in der Region Golden Triangle befinden.

Von der südwestlichen Ecke der ‚Treaty Creek‘-Claims, die an Seabridge Gold’s Konzessionsflächen angrenzen, führt der ‚Sulphurets Thrust Fault‘ von der Seabridge-Lagerstätte ‚Iron Cap‘ zum Tudor Gold ‚Goldstorm‘-System. Die ‚Goldstorm‘-Zone befindet sich fünf Kilometer nordöstlich von Seabridges ‚Iron Cap‘-Deposit.

Die Region ‚Goldenes Dreieck‘ zählt zu den ergiebigsten Goldregionen Kanada’s – über 145 Mio. Unzen Gold und über 50 Mrd. Pfund Kupfer wurden bereits in direkter Nachbarschaft von Tudor Gold gefunden!





Zusammenfassung der Highlights von Tudor Gold Corp:





ü Erste Ressourcenschätzung auf ‚Treaty Creek‘ im März 2021 veröffentlicht: 27,3 Millionen Unzen Gold Eq (davon 19,4 Mio. Unzen zu 0,74 g/t Gold Eq in der ‚Measured and Indicated‘-Ressourcenkategorie)

ü Weiterhin enormes Entdeckungspotential und Top-Explorationsziele auf ‚Treaty Creek‘ vorhanden (u.a. ‚Goldstorm‘ / ‚Perfect Storm‘ / ‚Eureka‘ / ‚Calm before the Storm‘)

ü Das Unternehmen plant in den nächsten Monaten das ‚Crown‘ Projekt auszugliedern: Aktionäre sollen für je 1 gehaltenten Tudor Aktie ca. 0,253 an einer der neuen Gesellschaft Goldstorm Metals Corp erhalten. Link Pressemeldung hier

ü Erstklassige Lage: Riesiges Landpaket im weltberühmten kanadischen ‚Goldenen Dreieck‘ – im Umkreis von wenigen Kilometern von Treaty Creek wurden bereits mehr als 145 Millionen Unzen Gold sowie 50 Mrd. Pfund Kupfer entdeckt.

ü Das Flagschiffprojekt ‚Treaty Creek‘ liegt direkt neben den größten Weltklasse-Lagerstätten und Minen. (Seabridge Gold und Pretium Resources)

ü Extrem aussichtsreiches Projektportfolio mit über 35.518 Hektar an Konzessionsflächen, verteilt auf drei Projekte.

ü ‚Treaty Creek‘ befindet sich in der Nähe von guter Infrastruktur: Die nächste Straße und Stromleitung sind nur rund 25 km entfernt.

ü Auf ‚Treaty Creek‘ ist das ganze Jahr fließendes Wasser vorhanden – dies ist eine wichtige Voraussetzung für einen zukünftigen Minenbetrieb.

ü Exzellente geologische Lage der akquirierten Landpakete im bergbaufreundlichen British Columbia in Kanada.

ü Top Management - Sehr erfahrenes und erfolgreiches Team unter der Leitung des mehrfach preisgekrönten Geologen Ken Konkin, der seit dem 21.12.21 zum Präsident & CEO ernannt wurde. Er war maßgeblich an der Entdeckung der Lagerstätte ‚The Valley of Kings‘ von Pretium Resources beteiligt war.

ü Der Gründer von Tudor Gold ist der renommierte Walter Storm, Mitgründers des kanadischen Bergbauunternehmens Osisko Mining. Herr Storm ist Chairman von Tudor Gold und ist Aufsichtsratsvorsitzender.

ü Weltklasse-Bohrergebnisse beim Flaggschiffprojekt ‚Treaty Creek‘: z.B.

· Bohrloch GS-21-113-W2: 0,97 g/t Gold Eq über 1.320 Meter, einschließlich 1,38 g/t Gold Eq über 556,5 Meter;

· Bohrloch GS-20-65: 1,161 g/t Gold Eq über 930 Meter inklusive 2,12 g/t Gold Eq über 348 Meter;

· Bohrloch GS-20-92: 0,999 g/t Gold Eq über 531 Meter inklusive 3,286 g/t Gold Eq über 82,5 Meter;

· Bohrloch GS-20-91: 0,856 g/t Gold Eq über 1.033,5 Meter inklusive 1,112 g/t Gold Eq über 532,5 Meter;

· GS-21-113-W1 mit 4,07 g/t Gold Eq über 78,0 Meter, innerhalb von 459,0 Meter mit 1,30 g/t Gold Eq;

· Bohrloch GS-20-83: 0,821 g/t Gold Eq über 921 Meter inklusive 1,078 g/t Gold Eq über 345 Meter;

· Bohrloch GS-20-75: 0,741 g/t Gold Eq über 1.152 Meter inklusive 1,561 g/t Gold Eq über 121,5 Meter;

· Bohrloch GS-20-57: 0,845 g/t Gold Eq über 973 Meter inklusive 1,40 g/t Gold Eq über 217,5 Meter;

· Bohrloch GS-20-64: 0,983 g/t Gold Eq über 550,55 Meter inklusive 1,482 g/t Gold Eq über 154,5 Meter;

· Bohrloch GS-20-73: 775,5 Meter mit durchschnittlich 0,932 g/t Gold Eq. inklusive eins Intervalls mit 1,506 g/t Gold Eq über 229,5 Meter;

· Bohrloch GS-19-42: 0,849 g/t Gold Eq über 780 Meter inklusive 1,275 g/t Gold Eq über 370,5 Meter im 300 Horizon Abschnitt;

ü Tudor Gold ist ein erstklassiges ‚M&A‘-Übernahmeziel im Goldenen Dreieck!

ü Starke Unterstützung der ‚Tahltan First Nation‘: Unterzeichnung einer Engagement- und Kommunikationsvereinbarung.

ü Klares Vertrauensvotum – per 05.11.2021 befanden sich knapp 50 % der Anteile in den Händen von Firmengründer und Chairman Walter Storm (30,32 %) und Rohstoff-Starinvestor Eric Sprott (17,58 %).





Hier finden Sie weiterführende Informationen und eine Auswahl von früheren Beiträgen zu Tudor Gold:





Lesen Sie hier gerne unseren Artikel zu Tudor Gold vom 22.12.2021

Lesen Sie hier gerne unseren Artikel zu Tudor Gold vom 05.09.2021

Lesen Sie hier gerne unseren Artikel zu Tudor Gold vom 13.07.2021

Lesen Sie hier gerne unseren Artikel zu Tudor Gold vom 16.05.2021

Lesen Sie hier gerne unseren Artikel zu Tudor Gold vom 13.03.2021

Lesen Sie hier gerne unseren Artikel zu Tudor Gold vom 13.02.2021

Lesen Sie hier gerne unseren Artikel zu Tudor Gold vom 07.01.2021

Lesen Sie hier gerne unseren Artikel zu Tudor Gold vom 08.11.2020

Lesen Sie hier gerne unseren Artikel zu Tudor Gold vom 10.09.2020

Lesen Sie hier gerne unseren Artikel zu Tudor Gold vom 24.08.2020

Lesen Sie hier gerne unseren Artikel zu Tudor Gold vom 10.07.2020

Lesen Sie hier gerne unseren Artikel zu Tudor Gold vom 08.01.2020

Lesen Sie hier unsere ausführliche Unternehmensbeschreibung mit Einschätzung vom 01.08.19:

Link zur Webseite des Unternehmens

Mit spekulativen Grüßen

Ihr

Jörg Schulte



