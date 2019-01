Die gute Geschäftsidee macht den Erfolg

Zahlreiche Beispiele belegen wie mit ungewöhnlichen Ideen Menschen zu Millionären und erfolgreichen Geschäftsleuten werden können. Im Bergbau gehören noch weitere Dinge dazu

Ob mit günstigen Grabsteinen für Hunde und Katzen, alltagstauglichen Pyjamas oder Restposten aus der schnelllebigen Unterhaltungselektronik, mit einer zündenden Idee und Beharrlichkeit haben es einige zu Reichtum gebracht. Mut, Ausdauer und auch Glück gehören sicher dazu. Im Bergbaugewerbe braucht es hervorragende Projekte in den richtigen Regionen der Erde, ein erfahrenes Management, eine gesicherte finanzielle Position und sicher auch die Fähigkeit zur richtigen Zeit zu agieren, um nur einige Punkte zu nennen.

In einem ganz speziellen Bereich der Gold-Bergbaubranche hat sich Osisko Gold Royalties etabliert. Aber nicht als klassische Goldgesellschaft, sondern als Edelmetall-Lizenzunternehmen. Verdient wird hier mit Lizenzgebührenabkommen, Streams und Edelmetallabnahmen. An börsennotierten Rohstoffunternehmen ist Osisko Gold Royalties beteiligt und erfolgreich tätig. So konnte die Gesellschaft gerade seine Verschuldung um 43 Millionen US-Dollar verringern. Anteilseigner freuen sich schon 17 mal in Folge über eine Quartalsdividende.

In Kanada hat sich in den vergangenen Jahren noch eine ganz andere Chance für Unternehmer aufgetan: der Cannabis-Markt. Vor wenigen Monaten wurden Produkte der Pflanze in Kanada legalisiert. Seither schlagen die Wellen auch an den Börsen hoch. Unter den vielen Cannabis-Unternehmen hat sich RavenQuest BioMed etabliert. Rund 80 Prozent der für 2019 erwarteten Produktion wurden bereits verkauft. Dies ist ein Meilenstein, der der Gesellschaft Einnahmen beschert. Gerade hat sich das Unternehmen eine 51-prozentige Beteiligung an 1 Life Cannabis gesichert.





Denn qualitativ hochwertiges Cannabis in Premiumqualität ist am Markt besonders gefragt und deshalb legt RavenQuest BioMed darauf besonderen Wert. 1 Life wird daher eine wertvolle Ergänzung zur Technologie von RavenQuest BioMed sein. Kein Wunder also, dass Fundamental Research die Aktie von RavenQuest BioMed zum Kauf empfiehlt und als fairen Kurswert 2,09 US-Dollar ansetzt.





