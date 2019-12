Das große Warten

Bitcoin und Bitcoin Cash Tokens liegen in der Regel jahrelang ungenutzt in Wallets / Verhalten der Anleger variiert je nach Kryptowährung stark





Bitcoin und Bitcoin Cash Tokens werden durchschnittlich 2,8 Jahre ohne Transaktion auf den Wallets verwahrt

Cardano am anderen Ende der Skala: hier beträgt die Haltedauer nur 0,75 Jahre

Korrelation zwischen Haltedauer und Gewinn: Bei Kryptowährungen, die länger verwahrt werden, befinden sich die Adressen durchschnittlich häufiger in der Gewinnzone.





Eine neue Analyse von Kryptoszene.de zeigt, dass es bei den unterschiedlichen Kryptowährungen eine große Differenz in der Haltezeit auf den Adressen gibt. Bitcoins werden durchschnittlich 2,8 Jahre auf den Wallets verwahrt, dasselbe gilt für Bitcoin Cash. Ganz anders bei Cardano: hier ruhen die Coins im Schnitt nur 0,75 Jahre, ehe sie bewegt werden. Die nach Marktkapitalisierung zweitgrößte Kryptowährung Ether (ETH) zählt ebenfalls zu den Währungen, welche verhältnismäßig kurz auf den Adressen gelagert werden. Die Auswertung beruht auf den Daten von "intotheblock".









Bei der Analyse tritt die Korrelation zwischen der Haltedauer und der Gewinnzone zutage: Bitcoin Cash, Bitcoin sowie Bitcoin SV sind die Kryptowährungen, welche am längsten unangetastet auf den Wallets ruhen. Gleichzeitig befinden sich bei den drei genannten digitalen Währungen mehr als die Hälfte der Adressen im Gewinnbereich. Bitcoin SV sticht hierbei besonders hervor. Hier wurden 95,34 Prozent der Adressen zu einem Zeitpunkt mit Tokens bestückt, als der Preis unterhalb des jetzigen Kurses notierte.

Kryptoszene.de hat die wichtigsten Erkenntnisse der Analyse mit Infografiken zum Teilen und Einbetten aufgearbeitet. Hier geht es zum Beitrag:

Kryptoszene.de ist eine Nachrichten- und Informationsplattform, die Krypto-Interessenten und Anlegern News, Hintergrundberichte, Analysen und Anleitungen zum Kaufen und Handeln von Kryptowährungen anbietet.

