Die größten Goldnuggets

Viele der ganz großen Goldnuggets sind heute zu Münzen oder Barren eingeschmolzen und verarbeitet worden. Doch existieren noch einige besonders faszinierende Nuggets

Der weltweit größte Goldnugget ist der Pepita Canaã. Er wurde 1983 in der Sierra Pelada in Brasilien gefunden. Die Goldsuche ist aktuell dort aufgrund Überschwemmungen und staatlicher Verbote nicht mehr möglich. Mit einem Gewicht von 60,82 Kilogramm enthält er 52,33 Kilogramm Gold oder 1682 Unzen Gold. Er kann im Hauptquartier der brasilianischen Zentralbank besichtigt werden.





Der zweitgrößte Nugget ist der "Golden Triangle", gefunden im russischen Ural. Insgesamt 36,2 Kilogramm Gewicht bringt er auf die Waage, davon sind 32,94 Kilogramm Feingold. Der dreieckige Nugget gehört dem russischen Staat und kann im Kreml in Moskau bestaunt werden.





Der drittgrößte Goldnugget wurde in Australien gefunden. Die "Hand of Faith", die Hand des Glaubens, bringt es auf 27,66 Kilogramm beziehungsweise 875 Unzen Gold. Gekauft wurde er vom Golden Nugget Casino in Las Vegas und ist derzeit in der Casino Lobby ausgestellt.





Auch wenn es heute schier ausweglos erscheint so große Goldnuggets zu finden, so gibt es doch hervorragende Goldgebiete für Goldgesellschaften um das edle Metall zu fördern. So hat sich etwa Auryn Resources hochgradige Goldlagerstätten in hervorragenden Bergbau-Jurisdiktionen gesichert. Dazu gehören das Committee Bay Projekt und das Gibson MacQuoid Projekt in Nunavut, Kanada. Letzteres liegt nur 70 Kilometer von Agnico Eagles Meliadine-Projekt entfernt. Des Weiteren besitzt Auryn das Homestake Ridge Projekt im Goldenen Dreieck in British Columbia, Kanada und ein Portfolio von Projekten im Süden Perus.





Auch Firesteel Resources kümmert sich um Erwerb und Exploration von hochwertigen Edelmetallvorkommen in bergbaufreundlichen Regionen wie etwa der USA, Kanada und weiteren Gebieten. Die Laiva Goldmine in Finnland möchte Firesteel baldmöglichst wieder produktionsreif machen. Die nötige Infrastruktur ist auch schon vorhanden.





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.





Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: http://www.resource-capital.ch/de/disclaimer_agb.html