Die goldenen Regeln des Trading Teil 2!

Immer wieder werde ich gefragt welche Regeln man unbedingt beachten sollte um erfolgreich mit Trading zu sein. Ich habe mir daher die Mühe gemacht eine Liste mit Regeln aufzustellen die ich als Trader für absolut erfolgsentscheidend halte. Lesen Sie nachfolgend die Regeln 8. bis 15.



Um erfolgreich zu handeln, müssen die technische und fundamentale Analyse in die rationale Analyse vereint werden.



Einfachheit siegt.

Halten Sie Ihre technischen Trading-Systeme einfach. Komplizierte Systeme führen zu Verwirrung; Einfachheit führt zu Eleganz.



Massenpsychologie beachten.

Ein Verständnis für Massenpsychologie ist oft wichtiger als das Verstehen von ökonomischen Zusammenhängen. Märkte werden von Menschen bewegt, die sowohl menschliche Fehler machen, allerdings auch zu über-menschlichen Einsichten fähig sind.



Bärenmärkte sind gewaltsamer als Bullenmärkte.

Das gilt insbesondere auch für ihre Gegenbewegungen bzw. Korrekturen.



Verluste begrenzen!

A) Seien Sie bei Gewinn-Trades geduldig, d.h. Gewinne laufen lassen.

B) Seien Sie aber ungeheuer ungeduldig bei Verlust-Trades. Es ist ganz gut möglich unter dem Strich große Investment-Gewinne einzufahren, wenn Sie in nur 30% der Fälle "richtig" liegen. Voraussetzung: Sie müssen Ihre Verluste klein halten und die Gewinne laufen lassen.



Das heißt konkret: Immer Stopps setzen! Riskieren Sie maximal ein bis zehn Prozent Ihres Trading-Kapitals je Trade. Sehen Sie Ihre potenziellen Verluste als Kosten, die Sie benötigen um die Gewinne zu erzielen."



Gewinne laufen lassen,

Genauso wichtig wie die Verluste zu begrenzen ist es einen Gewinntrade nicht frühzeitig glatt zu stellen. Ein Basiswert (CFD oder Aktie), bei der man 20 bis 30 Prozent im Gewinn liegt, muss (noch) nicht verkauft, wenn die Tendenz grundsätzlich in die richtige Richtung läuft. Hier empfiehlt es sich die Stopp-Loss Marke nachzuziehen (statt mit kleinem Gewinn zu verkaufen).



Trading mit-Strategie

Ein großer Börsenfehler ist, ohne eine konkrete Anlage-Strategie zu traden. Nur wenn Sie sich an eine erfolgreiche Trading-Strategie halten, werden Sie auf Dauer Erfolg an der Börse haben: Auch das bekannte Anleger-Magazin "Börse Online" schreibt: Erfolg an der Börse ist kein Zufall. Es gibt durchaus Methoden, mit denen der Anleger erheblich höhere Gewinne erzielen kann, als der Index erreicht.



Alle Regeln sind nur dazu da, doch gelegentlich gebrochen zu werden. Der Trick ist nur: „Gewußt wann.



Quelle: QTrade

