Der goldene Herbst

Es könnte heiß werden im Herbst beim Preis der Edelmetalle. Neue Rekordhochs könnten kommen.

Die Konsolidierung der Edelmetalle könnte bald abgeschlossen sein und so zu neuen Rekordpreisen führen. Gerade Explorer sollten von der Entwicklung profitieren. Vorausgesetzt sie können gute Bohrergebnisse und Neuentdeckungen vermelden. Der Preisanstieg beim Gold hat den Mainstream erreicht, die Öffentlichkeit ist aufmerksam geworden auf das erprobte Werterhaltungsmittel Gold.

So sehen beispielsweise die Analysten von Bloomberg Intelligence den aktuell zurückgekommenen Goldpreis nur als eine Momentaufnahme. Sie prognostizieren einen Aufwärtstrend, der sich sogar noch aufgrund von Fundamentaldaten beschleunigen wird. Ein Goldpreis bis zu 4.000 US-Dollar bis zum Jahr 2023 sei möglich.

Doch Goldaktien stehen noch nicht so auf dem Schirm der Anlegergemeinde. Doch der kürzlich von Investor-Legende Warren Buffet getätigte Kauf von Goldaktien könnte neue Anleger in den Goldminenbereich ziehen. Auch ist fast überall zu lesen, dass der Bullenmarkt beim Gold sich noch in einem frühen Stadium befindet. All das sollte sich positiv auf die Aktienkurse der Goldunternehmen auswirken. Besonders Junior-Gesellschaften, bei denen oft eine große Differenz zwischen dem wahren Wert und dem Börsenkurs besteht, sollten profitieren – und damit auch die Anleger.

Filo Mining besitzt in Chile das aussichtsreiche Filo del Sol-Projekt. Gold, Silber und Kupfer sind enthalten. Bestens finanziert konzentriert sich das Unternehmen gerade auf ein Diamantbohrprogramm, welches die Lagerstätte erweitern soll.

Fiore Gold ist ein junger Goldproduzent, dessen Flaggschiffprojekt die produzierende Pan-Goldmine in White Pain County, Nevada ist. Die nahe gelegene Gold Rock-Liegenschaft von Fiore Gold, ist ein wichtiges Wachstumsprojekt mit dem Potenzial in Nevada jährlich mehr als 100.000 Unzen Gold zu produzieren.

