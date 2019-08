Der ganz normale Wahnsinn

Das gabs noch nie: Der Bund verkauft zum ersten Mal 30-jährige Papiere mit einer Rendite unter null Prozent

Von dem geplanten Verkauf von Wertpapieren in Höhe von zwei Milliarden Euro wurden allerdings nur Papiere im Wert von 824 Millionen Euro an den Mann gebracht. Anfang August war die Rendite für Bundesanleihen von 30 Jahren erstmals unter null gefallen. Die neuen Papiere mit Minusrenditen finden vor allem bei Lebensversicherungen und Pensionsfonds Absatz. Denn diese müssen sogenannte sichere Anleihen besitzen.

Spekulanten sind aber auch dabei. Diese denken dabei vielleicht an die „Methusalem-Anleihe“ der Österreicher. Auf 100 Jahre angelegt, konnte diese Anleihe im laufenden Jahr ein größeres Kursplus einfahren. Sehr lange Laufzeiten bescheren eine höhere Verzinsung und können schon mal an Wert zulegen. Staatsanleihen mit 100-jähriger Laufzeit gibt es auch in anderen Ländern in Europa.

Sollte sich jedoch die Stimmung der Investoren ändern, die Wirtschaft wieder zulegen und Krisenherde sich entschärfen, dann würden diese langfristigen Anleihen deutliche Verluste erleiden.

Doch was macht der normale Sparer am besten, um eine Rendite zu erzielen? Denn die Minuszinsen der Europäischen Zentralbank sind gleichsam eine Steuer auf Ersparnisse. So bringen beispielsweise Festgeldanlagen über 10.000 Euro auf zehn Jahre nur Zinsen zwischen 0,1 und 1,25 Prozent. Da muss aber noch die Inflation miteingerechnet werden. Höhere Renditen, die über der Inflation liegen, lassen sich eigentlich nur noch am Aktienmarkt erzielen.

Beim Blick auf aussichtsreiche Aktiengesellschaften im Goldbereich gefallen etwa Maple Gold Mines oder Steppe Gold. Maple Gold Mines besitzt mit seinem Douay-Goldliegenschaft ein äußerst aussichtsreiches Projekt im Abitibi-Grünsteingürtel in Quebec. Das Winterbohrprogramm auf dem rund 390 Quadratkilometer großen Projekt war sehr erfolgreich.

Steppe Gold wird wohl noch dieses Jahr in die Riege der Goldproduzenten aufsteigen. Dessen Tsaagan Ovoo Goldprojekt in der Mongolei punktet mit niedrigen Kosten, ist bereits vollständig errichtet und es werden nach der Anfangsphase bis zu 150.000 Unzen Gold jährlich erwartet.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Maple Gold Mines (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/maple-gold-mines-ltd/) und Steppe Gold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/steppe-gold-ltd/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/