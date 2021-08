Der auch für Anleger interessante Lebenszyklus einer Mine

Unterschiedliche Schritte im Lebenszyklus einer Mine können Jahre dauern und sie enthalten ein unterschiedliches Investitionsrisiko

Junior-Bergbauunternehmen brauchen oft viel Zeit bis zur ersten Produktion, daher können noch einige Unwägbarkeiten der Werdegang erschweren. Andererseits können gerade diese auch eine gute Investition sein. Im Leben einer Mine gibt es grundsätzlich fünf Hauptphasen, nämlich Prospektion und Exploration, Bewertung und Genehmigung, Bau, Produktion, Schließung und Rekultivierung. In der ersten Phase werden heute High-Tech-Methoden verwendet, um nach Mineralvorkommen zu suchen. Dies dauert ein bis zwei Jahre. Bei der Exploration wird mit zusätzlichen Techniken, zum Beispiel mit Bohrungen versucht die Größe und den Wert der entdeckten Lagerstätte zu bestimmen. Dies dauert etwa drei bis 14 Jahre. In der zweiten Phase, der Bewertung und Genehmigung sorgen meist technische Studien für die Feststellung von Kosten und ob die Lagerstätte ausreichend wertvoll ist (Dauer 2 bis 3 Jahre).



Dann folgt der Bau der Mine, der eventuell Infrastruktur sowie Unterkünfte und Bergbauverarbeitungsanlagen umfasst. Dann startet die Mine mit der Produktion – Aufbereitung des Erzes, Mineraliengewinnung, Schmelzen - im Tagebau oder Untertagebau und die Produktionsphase kann auch mal Jahrzehnte andauern. Ist die Mine erschöpft, wird die Mine geschlossen, Einrichtungen werden demontiert und das Land wird in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt, also rekultiviert.



Schaut sich nun ein Anleger ein Unternehmen und dessen Projekt an, kann es für die Investitionsentscheidung relevant sein, in welchem Stadium sich Liegenschaften befinden. Endeavour Silver beispielsweise besitzt in Mexiko drei produzierende Silber-Goldminen. Eine davon wird eingestellt. Daneben akquiriert das Unternehmen gerade ein Goldprojekt und verfolgt weitere Projekte in Chile und Mexiko. Im zweiten Quartal 2021 wurden mehr als eine Million Unzen Silber und über 11.100 Unzen Gold produziert. Tier One Silver besitzt in Peru fünf Explorationsprojekte, darunter das aussichtsreiche Curibaya-Projekt, das sehr gute Probeergebnisse liefert. Die Explorationsbemühungen werden durch zusätzliche Programme erweitert werden.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Endeavour Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/) und Tier One Silver (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/tier-one-silver-inc/).

