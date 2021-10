Die fliegenden Autos kommen

Es gibt bereits Unternehmen für Elektrofahrzeuge, die sich nicht auf die Straße beschränken, sondern auch den Luftraum miteinbeziehen

So kündigte beispielsweise die chinesische XPeng Motors an 500 Millionen US-Dollar in ein Unternehmen (HT Aero) zu investieren, das fliegende Autos entwickelt. Einen Prototyp gibt es schon. Den „X2“ gab es im September bei einer chinesischen Flugschau zu sehen. Der „H2“ funktioniert vollelektrisch, startet und landet vertikal. Die Ladetechnologie kommt von XPeng Motors. Dabei gibt es Überschneidungen mit der autonomen Fahrtechnologie, die im Gelände und auch auf der Straße integriert ist. Der Durchschnittsbetreiber eines fliegenden Autos benötigt etwas Hilfe bei der Bedienung, es sei denn eine Pilotenausbildung liegt vor.



Auch Tesla-Chef Elon Musk scheint mit dem Bau von fliegenden Autos zu liebäugeln, Näheres weiß man leider nicht. Wäre kaum verwunderlich, wenn zu den Plänen der Marseroberung und der Revolutionierung im Energiemarkt noch fliegende Autos dazukämen. Aber es gibt auch Konkurrenz. Bereits im Jahr 2019 entstand eine Zusammenarbeit zwischen der VW-Tochter Porsche und Boeing. Erste Neuigkeiten soll es 2025 geben. In der Slowakei hob dieses Jahr das „Aircar 1“ ab. Zwar befindet sich dieses Modell noch in der Entwicklungsphase, aber es legte 75 Kilometer in 35 Minuten vom Flughafen Nitra zum Flughafen Bratislava zurück, bis zu 190 Stundenkilometer schnell und 2.500 Meter über dem Boden.





Damit diese neuen Technologien und Erfindungen Wirklichkeit werden, sind unter anderem Batterierohstoffe gefragt. Dazu gehören Nickel und Kobalt. Diese Rohstoffe besitzt die Canada Nickel Company in seinem Flaggschiffprojekt Crawford in Ontario. Ebenfalls im Besitz von Kobalt (und auch Gold) im Boden ist Mawson Gold. Dessen Gold-Kobalt-Projekt befindet sich in Finnland.





