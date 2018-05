Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenDie Deutsche Bank streicht massiv Stellen vor allem im Aktiengeschäft. Donald Trump prüft Zölle auf Autoimporte und Anleger sehen sich die Protokolle der Notenbanken an. Der Dax bleibt meist im Minus und unter 13.000 PunktenDie deutsche Wirtschaft hat zum Jahresbeginn an Schwung verloren. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im ersten Quartal um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Im Jahresvergleich waren es 2,3 Prozent. Schuld an der schwächeren Entwicklung war die Grippewelle.Auch das Konsumklima hat sich leicht eingetrübt – bleibt aber auf hohem Niveau. Die deutschen Verbraucher haben gelassen auf die Verschärfung der geopolitischen Lage reagiert.Im Fokus stehen heute vor allem Autowerte, nachdem US Präsident Trump wieder lautstark über höhere Zölle auf Autos nachdenkt. Autobauer verlieren über drei Prozent.Das Protokoll der jüngsten EZB-Sitzung warnt vor negativen Auswirkungen des Protektionismus by USA. Dadurch ist der wirtschaftliche Ausblick schwieriger geworden. Das trägt nicht dazu bei die Stimmung zu haben: der Dax kehrt in den roten Bereich zurück – das kleine Plus am Vormittag nur ein Strohfeuer.Die Deutsche Bank verschärft nach drei Verlustjahren ihren Sparkurs. Es sollen weitere 7.000 Stellen gestrichen werden. Besonders hart trifft es das Aktiengeschäft. Ein Viertel der Jobs sollen hier wegfallen. Der Umbau wird bereits in diesem Jahr beginnen und zunächst Kosten verursachen in Höhe von 800 Millionen Euro. Details wird der neue CEO Sewing auf der Hauptversammlung heute bekannt geben. Nach anfänglichen Plus dreht der Kurs der Deutschen Bank deutlich ins Minus.BASF -Aktien klettern nach einer Empfehlung der britischen Bank Barclays. Anders als es der jüngste Kursrückschlag der Chemieaktien impliziere, dürften die Gewinne nicht fallen – BASF steht vor einer Wachstumsphase. Barclays stufen BASF hoch von “Equal Weight” auf “Overweight” hoch und heben das Kursziel an von 96 auf 105 Euro und sehen BASF als “Top Pick”.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.