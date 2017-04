Am Montag war der Leitindex bis auf 15 Zähler an die Bestmarke von 12.390 Punkten herangerobbt, ehe Gewinnmitnahmen den um 0,5 Prozent ins Minus gedrückt hatten. Der Dax schleppt sich heute müde übers Parkett und dümpelt leicht im Minus.Impulse könnten wieder aus den USA kommen: In Washington will US-Präsident Donald Trump mit 50 Konzernmanagern über Vorschläge zur Verbesserung des Geschäftsklimas und der Infrastruktur sprechen.In Fernost hielten sich die Anleger am Dienstag mit Blick auf den amerikanisch-chinesischen Gipfel im späteren Wochenverlauf zurück.In den USA sind die Autoverkäufe im März hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Hohe Rabattaktionen schürten zusätzlich Befürchtungen, der US-Automarkt verliere an Fahrt. Bei Ford fiel der Absatz um mehr als sieben Prozent auf 236.000 Fahrzeuge. Bei Toyota betrug das Minus 2,1, bei Fiat Chrysler knapp fünf und bei Honda 0,7 Prozent. Nissan steigerte den Absatz zwar um 3,2 Prozent, der Preisnachlass pro Auto sei aber über 400 Dollar höher gewesen als ein Jahr zuvor. Die deutsche Autobranche erfreute sich in den USA weiter einer steigenden Nachfrage. Allerdings blieben sowohl VW als auch Audi mit Plus 2,7 und 1,7 Prozent hinter den Werten vom Februar zurück. Der Verkauf von BMW-Autos legte 3,5 Prozent zu, bei Porsche 3,6 Prozent und bei Mercedes 3,3 Prozent.Daimler, BMW und Volkswagen sowie der Zulieferer Continental gehören heute zu den großen Verlierern im Dax.Grenke Leasing ist gut ins neue Jahr gestartet. Vor allem das Neugeschäft hat sich gut entwickelt. Hier hat sich die GRENKE Gruppe um 21,5 % auf 549,9 Mio. EUR gesteigert. Wachstum kam vor allem aus den internationalen Märkten. Der internationale Anteil am Neugeschäft legt weiter zu und liegt derzeit bei 74,0 % nach 71,8 % im Vorjahr.Südzucker Aktien geraten heute nach einer Verkaufsempfehlung unter Druck und rutschen ans MDax Ende. Die Analysten von Goldman Sachs hatten am Vorabend die Titel auf “sell” von “neutral” heruntergestuft und das Kursziel auf 18 von 23 Euro gesenkt. Am Montag waren Südzucker Aktien mit 23,15 Euro aus dem Handel gegangen.Besser läuft es für die Allianz: Nach einer Kaufempfehlung durch Goldman Sachs klettert die Aktie knapp ein Prozent.