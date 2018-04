Die erste ZincNyx-Energiespeicheranlage wird in New York City in Betrieb gehen

Partnerschaft mit Digital Energy Corp. zur Maximierung der Finanzperformance aus Energie-Infrastrukturanlagen

New York City ist die am dichtesten besiedelste Stadt der USA mit gigantischen Energiebedürfnissen, sodass ein dortiger Erfolg mit der ersten ZincNyx-Massenenergiespeicher-Demonstrationsanlage den Weg für eine landesweite Kommerzialisierung ebnen sollte. (Foto: Anton Sterkhov)

Heute verkündete MGX Minerals Inc., dass sich eine Partnerschaft zwischen seiner 100%-Tochtergesellschaft ZincNyx Energy Solutions Inc. und dem in New York ansässigen Systemintegrator Digital Energy Corp. abzeichnet. Laut unterzeichneter Vereinbarung wird das ZincNyx-Batteriesystem an einem Demonstrationsstandort in New York City installiert, wobei nach erfolgreicher Fertigstellung von diesem ersten Projekt beide Unternehmen weitere Betriebsstandorte entwickeln und den Vertrieb der ZincNyx-Technologie in den USA vorantreiben werden, wie der Präsident und CEO von ZincNyx, Suresh Singh, erklärte:

“Wir sind hocherfreut von dieser Partnerschaft mit Digital Energy. Digitals jahrelange Erfahrung im Bereich Systemintegration und Energiegewinnung wird unsere Fähigkeit stark verbessern, Energiespeicherlösungen in den ganzen USA in Betrieb zu nehmen."

Das erste Projekt in New York City wird die von ZincNyx patentierte Zink-Luft-Batterietechnologie in Kombination mit einem Heizkraftwerk vor Ort demonstrieren, und zwar zur Kostenreduzierung und Einnahmenerhöhung via mehreren Wertströmen wie v.a. Spitzenlast-Abdeckung und bedarfsgesteuerte Bereitstellung. Die ZincNyx-Batterie, die für dieses Projekt auserwählt wurde, verwendet eine einzigartige Zink-Luft-Chemie, die sicher ist, um in dicht besiedelten Gegenden eingesetzt zu werden. Das Projekt wird die betrieblichen und behördlichen Anforderungen identifizieren, damit im US-Bundesstaat New York ein Betrieb ermöglicht werden kann.

Digital Energy entschied sich unter zahlreichen Hochleistungsbatterien schliesslich für ZincNyx, da das Zink-Luft-System seit langem als höchst vorteilhaft angesehen wird, und zwar dank seiner systemimmanenten Sicherheit, hoher Energiedichte und dem reichlicher Vorhandsein der Ausgangsrohstoffe. Die weiteren Vorteile vom ZincNyx-System erleichterten schlussendlich die Entscheidung von Digital Energy, mit dem führenden Unternehmen im Bereich Zink-Luft-System zu kooperieren: Die Fähigkeit, die Batterie gleichzeitig zu Laden und zu Entladen, die Flexibilität, die Energiebedürfnisse eines Nutzers zu optimieren, die insgesamt niedrigen Energiekosten für lange Einsatzzeiten und die Modularität bzw. das kosteneffektive Baukastenprinzip. Der Vizepräsident von Digital Energy, Jon Lilian, kommentierte:

“Digital freut sich, mit ZincNyx eine Partnerschaft einzugehen, um niedrigere Kosten der Energiespeicherung in den Staat New York zu bringen. Wir glauben, dass das ZincNyx-Batterieprodukt, zusammen mit den Einnahmeströmen aus der New York Staats-REV-Initiative und BYISO, ein hohes Wert-/Nutzenversprechen für dieses Projekt, sowie künftige Projekte, liefern wird."

Über Digital Energy

Digital Energy Corp. ist eine Projektentwicklungs- und Energieberatungsfirma, die auf die Maximierung von Finanzperformance spezialisiert ist, und zwar anhand einer Zusammenarbeit mit sog. DER- ("Distributed Energy Resources") Eigentümern, damit deren Energieanlagen effizient betrieben werden. Digital glaubt, dass eine Kombinierung von anderen DER-Technologien mit der ZincNyx-Batterielösung ein Mechanismus für DER-Eigentümer eröffnet, um zusätzlichen Wert zu schaffen. Die Teilnahme von Digital an FERC, NYISO und PSC hat zu behördlichen Änderungen für DER-Eigentümer geführt. Digital nimmt derzeit an mehreren behördlichen Verfahrenssitzungen teil, die zusätzliche Wertströme für die Eigentümer von erneuerbaren Energiequellen liefern. Digital ist auf einzigartige Weise positioniert, um Eigentümer zu helfen, den vollen Wert ihrer Energieanlagen zu monetarisieren.

Über ZincNyx Energy Solutions

ZincNyx Energy Solutions, eine vollständig im Besitz von MGX befindliche Tochtergesellschaft, hat ein erfahrenes Team zusammengestellt, um die Entwicklung und Kommerzialisierung von erneuerbaren Energiequellen voranzubringen. Mit den gängigen Umwelt- und Effizienz-Aspekten im Hinterkopf zielt ZincNyx auf die wachsende Bedürfnisse von sicherer und zuverlässiger Energie ab. MGX plant, ZincNyx als eigenständiges Unternehmen an die Börse zu bringen, und zwar als Dividenden-Ausschüttung an alle bestehende MGX-Aktionäre (siehe Pressemitteilung vom 3. April 2018). Der Stichtag zur Festlegung aller bestehenden MGX-Aktionäre, die zur Dividenden-Ausschüttung berücksichtigt werden, wird in Kürze bekanntgegeben. Vorgestern, am Montag den 16. April, meldete MGX "die erweiterte Kapazität von Zink-Luft-Brennstoffzellen-Batterie der nächsten Generation":

"ZincNyx hat im Rahmen der Planungsphase der Massenproduktion neue Methoden zur Erweiterung der Kapazität seiner Zink-Luft-Brennstoffzellen-Batterie entwickelt.

Hintergrundinformationen:

ZincNyx hat eine patentierte regenerative Zink-Luft-Batterie entwickelt, die Energie in Form von Zinkpartikeln effizient speichert und keinen der traditionellen kostenintensiven Batterierohstoffe wie Lithium, Vanadium oder Kobalt enthält. Die Technologie ermöglicht eine kostengünstige Massenspeicherung von Energie und kann bei zahlreichen Anwendungen eingesetzt werden.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Batterien, die ein festes Verhältnis zwischen Energie und Leistung aufweisen, kommt bei der Technologie von ZincNyx ein Brennstofftanksystem zum Einsatz, das flexible Verhältnisse zwischen Energie und Leistung sowie eine Skalierbarkeit ermöglicht. Die Speicherkapazität steht in direktem Zusammenhang mit der Größe des Brennstofftanks und der Menge des nachgeladenen Zinkbrennstoffs, wodurch die Skalierbarkeit ein erheblicher Vorteil dieses Batteriesystems ist. Ein weiterer großer Vorteil der Zink-Luft-Batterie besteht in der Fähigkeit, gleichzeitig und bei unterschiedlicher Höchstlast oder mit unterschiedlichen Entladeraten zu laden und zu entladen, da alle Lade- und Entladekreise separat und voneinander unabhängig sind. Bei anderen Arten von Standard- und Flüssigbatterien ist die maximale Ladung und Entladung von der Anzahl der Zellen abhängig, da es keine Trennung der Ladungs-, Entladungs- und Speicherungskomponenten gibt.

Basissystem

Das Basissystem besteht aus einer Regeneratoreinheit, einem Hauptbehälter und einer Brennstoffzelle. Wenn das System wiederaufgeladen wird, wird der Strom in derRegeneratoreinheit verwendet, um in einem Trägerelektrolyt feine Zinkpartikel zu erzeugen. Mit fortschreitender Aufladung des Systems werden die Zinkpartikel im Hauptbehälter gesammelt, wo sie vom üblichen Elektrolyt umgeben sind und Sauerstoff in die Luft abgegeben wird.

Wenn das System Strom erzeugt, werden die Zinkpartikel vom Hauptbehälter zur Brennstoffzelle im Trägerelektrolyt transportiert. Die Zinkpartikel werden mit dem aus der Luft gewonnenen Sauerstoff vermischt und der Strom wird zur Last weitergeleitet.

Abbildung 1: Funktionsprinzip

Erweitertes System

Obwohl der Hauptbehälter des Basissystems jedwede geeignete Größe aufweisen könnte, gibt es in der Praxis Einschränkungen hinsichtlich der physikalischen Größe und elektrischen Kapazität der Regenerator- und Brennstoffzelleneinheiten. ZincNyx hat diese Einschränkungen beseitigt, indem es ein System mit erweiterter Kapazität entwickelt hat, bei dem mehrere Regeneratoreinheiten und Brennstoffzellen in einem einzigen System montiert werden können, um eine Vielzahl an Konfigurationen und Kapazitäten zu ermöglichen, die für individuelle Anwendungen optimiert werden können.

Abbildung 2: Erweitertes System

Während die Brennstoffzellen über dieselbe Elektrolytquelle gespeist werden müssen, müssen die Regeneratoreinheiten mit Luftdruck Sauerstoff abgeben können. Beim Basissystem führt dieses Erfordernis zu einer Einschränkung bei der vertikalen Aufstellung dieser Einheiten, da jedweder Höhenunterschied zu einem Elektrolytüberlauf von einer Einheit zu einer anderen führen könnte. Im erweiterten System hat ZincNyx dieses Problem behoben, indem es einen separaten Sammelbehälter und individuelle Elektrolytflüsse für jede Regeneratoreinheitbereitstellt. Dieses Design bietet weitere Vorteile, indem es die Leitungsanordnung vereinfacht und das enge Übereinanderstapeln der Regeneratoreinheiten ermöglicht.

Patentstatus

Ein Patentantrag für diese Erfindung wurde über den Prozess des Vertrags über die Internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Patent Cooperation Treaty, „PCT“) eingereicht und mit der Nummer WO2018/018145 veröffentlicht.

Zu den wichtigsten technischen Merkmalen der Erfindung zählen folgende:

-- System und Methode zur Speicherung elektrischer Energie, insbesondere für reversible Brennstoffzellen

-- Energiespeichersystem, das ein Partikelregenerations-Untersystem zur Regeneration von metallischem Partikelbrennstoff, ein Brennstoffspeicher-Untersystem und ein Stromerzeugungs-Untersystem zur Herstellung elektrischer Energie aus metallischem Partikelbrennstoff umfasst

-- Bereitstellung von einem oder mehreren Zwischenbehältern zur Unterstützung der Freisetzung von Sauerstoff in die Atmosphäre und/oder Bezug des metallischen Partikelbrennstoffs aus dem Trägerelektrolyt

-- Unabhängiger Fluss von Elektrolyten und/oder Brennstoff zwischen den unterschiedlichen Untersystemen"



MGX Minerals Inc.

#303 - 1080 Howe Street

Vancouver, BC, Canada V6C 2T1

Telefon: +1 604 681 7735



Aktien im Markt: 102.718.156





Kanada Symbol (CSE): XMG

Aktueller Kurs: $0.84 CAD (17.04.2018)

Marktkapitalisierung: $86 Mio. CAD





Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): 1MG / A12E3P

Aktueller Kurs: €0.501 EUR (17.04.2018)

Marktkapitalisierung: €52 Mio. EUR

