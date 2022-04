Die erste BAföG-Reform kommt

Wichtiges Anliegen des Freien Demokraten war eine Reform des Bundesausbildungsförderungsgesetztes (BAföG) mit dem Studierende finanzielle Unterstützung für ihr Studium erhalten. Die liberale Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat in dieser Woche nun ein erstes Reformpaket auf den Weg gebracht. Das beinhaltet neben der Erhöhung des Höchstsatzes von 861 Euro auf 931 Euro im Monat die Erhöhung des elterlichen Freibetrags, höhere Grenzen für Hinzuverdienste und eine Erhöhung der Altersgrenze.



„Seit BAföG-Einführung hat sich die Anzahl der Studenten versechsfacht und gleichzeitig stagniert die Zahl der BAföG-Empfänger. Aktuell erhalten lediglich 10 Prozent der Studierenden finanzielle Unterstützung. Dies gehen wir mit der Erhöhung des elterlichen Freibetrags an. Durch die Erhöhung der Hinzuverdienstgrenze lohnt es sich mehr, nebenher zu arbeiten und Studierende haben am Monatsende tatsächlich mehr Geld in der Tasche. Ein guter erster Schritt!“, kommentiert Jens Teutrine, Vorsitzender der Jungen Gruppe innerhalb der FDP-Bundestagsfraktion.