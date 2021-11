Die entscheidende Rolle der Atomenergie

Die Atomenergie als CO2-freie Energiequelle haben viele Länder erkannt, etwa China, Japan, Europa und die USA

Experten gehen daher von einer steigenden Urannachfrage aus, während das Angebot schwindet. Höhere Preise dürften die Folge sein. Stieg die Urannachfrage im Jahr 2019 um fünf Prozent, so wird allgemein für die kommenden Jahre von einem Wachstum um rund zehn Prozent ausgegangen. Gerade jetzt, wo die Energiepreise steigen und die Umsetzung von Klimaschutzzielen ansteht, rückt die Kernenergie wieder in den Fokus. Unter den EU-Staaten gibt es Befürworter wie Frankreich und Italien denkt über eine Rückkehr zur Atomenergie nach. Auch Japans Regierung hält zehn Jahre nach dem Fukushima-Desaster an der Atomkraft fest. Bis 2030 sollen 20 Prozent der Energie aus Reaktoren kommen. Bei den Dekarbonisierungszielen werden sie als saubere und leistungsstärkste Energiequellen eine Rolle spielen.

Erstmals entdeckt wurde Uran im Jahr 1934 in den kanadischen Prärien. Die erste wesentliche Entdeckung von Uran fand 1968 am Rabbit Lake im Athabascabecken statt. 2019 lieferte dieses Becken in Saskatchewan 13,2 Prozent des weltweiten Urans, dies bei zehn- bis 20-fach so hohen Gehalten als in anderen Uranfundstellen. Unter einer Sandsteinschicht von 100 bis 1.000 Meter befinden sich die hochgradigen Uranvorkommen. Hier im Athabascabecken ist unter anderem IsoEnergy mit seinen Liegenschaften vertreten. Dazu gehört die aussichtsreiche Laroque East-Liegenschaft, die zu 100 Prozent im Eigenbesitz ist und mit einer Fläche vom über 16.000 Hektar punktet.

Die Abkehr von den fossilen Brennstoffen verlangt nach anderen Energiequellen. Atomkraft sollte für einen bullischen Uranmarkt sorgen. Die Suche nach neuen Liegenschaften und die Eröffnung neuer Uranminen erfordert viel Zeit. Besser sieht es da bei Uranium Energy aus. Das Unternehmen verfügt über umweltfreundliche Uranprojekte, die zum Teil genehmigt, also startklar sind. Diese liegen in Südtexas und Wyoming.



