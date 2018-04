Die einen und die anderen

Der Handelsstreit zwischen den USA und China treibt schon seltsame Blüten. Während die einen einen neuen "Kalten Krieg" erwarten, glauben die anderen, dass Donald Trump stärker bellt als er beißen kann. Für Letzteres spricht, dass die beiden größten Volkswirtschaften der Welt offenbar wieder bereit sind, zu verhandeln. Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow ging sogar so weit zu sagen, dass die US-Strafzölle womöglich niemals in Kraft treten. Das Hin und Her bewegte auch die amerikanischen Staatsanleihen. Zunächst hatte die Verschärfung des Handelsstreits zu steigenden Kursen geführt. Nach Kudlows Äußerungen jedoch ging es mit den Kursen wieder ein Stück in den Keller. Die Erkenntnis: Die als sicher geltenden US-Staatsanleihen sind am Ende wieder weniger gefragt. Investoren sind offenbar nach der sich anbahnenden Beruhigung des Handelskonflikts wieder bereit, höhere Risiken einzugehen.Für den Euroraum gibt es eine Randnotiz, die ebenfalls unterschiedliche Meinungen zulässt: Die Inflation ist in der Eurozone angestiegen. Von 1,1 Prozent (Februar) auf 1,4 Prozent (März). Während die einen davon sprechen, dass sich der jüngste Wert wieder stärker auf die von der Europäische Zentralbank (EZB) anvisierten zwei Prozent zubewegt, meinen die anderen, dass dies immer noch nicht genug sei – angesichts der massiver Geldspritzen der EZB. Ein konkretes Signal für eine akute Anhebung des Leitzinses scheint die Inflationsentwicklung jedenfalls nicht zu sein.