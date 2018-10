eBay: Das fällt ja nur noch

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Konkurrenz durch Amazon, ein Urteil des Obersten Gerichtshofs und schwache Quartalszahlen: Das lässt die eBay-Aktie fallen. Ein Put-Optionsschein auf die Aktie von eBay mit Basispreis bei 40 US-Dollar und Fälligkeit im Juni nächsten Jahres könnte von einer fallenden Aktie überproportional profitieren.

eBay wurde 1995 in San José gegründet und betreibt den weltweit größten Online-Marktplatz. Im Laufe der Jahre erweiterte sich das Angebot von einem Consumer-to-Consumer-Marktplatz zu einer Business-to-Consumer-Plattform, wodurch nicht nur gebrauchte Ware von Privaten, sondern auch Neuware von Kommerziellen gehandelt wird. Bis Juli 2015 gehörte ebenso der Bezahldienst PayPal zum Unternehmen. Als Auktionshaus ist eBay meistens konkurrenzlos, als Handelsplattform gilt vor allem Amazon als größter Rivale.

Bald neue Zahlen

Am 17. Oktober legt eBay neue Quartalszahlen vor. Nach den letzten Zahlen war die Aktie schon vorbörslich um mehr als sieben Prozent eingebrochen, nachdem zwar der Gewinn die Schätzungen überboten, aber der Umsatz unter den Erwartungen gelegen hatte. Auch das Wachstum habe deutlich nachgelassen, kritisierten die Analysten das Zahlenwerk. eBay muss sich beim E-Commerce mittlerweile mit einer starken Konkurrenz auseinandersetzen. Konkurrenten wie Amazon scheint eBay dabei nicht gewachsen zu sein.

Urteil belastet

Zudem könnte im dritten Quartal, das eBay in Kürze berichtet, ein Urteil des Obersten Gerichtshofs zu einer weiteren Abschwäche geführt haben. Die Richter urteilten nämlich, dass auch Onlinehändler in allen Bundesstaaten Umsatzsteuer zahlen müsse. Der Supreme Court hob im Juni ein altes Urteil aus dem Jahr 1992 auf, das untersagt hatte, Umsatzsteuer von Unternehmen zu kassieren, die keine physische Präsenz in dem Bundesstaat haben. Klassische Einzelhändler beklagten schon lange einen Wettbewerbsnachteil.

Tech-Werte fallen

Positive Faktoren gibt es auch, dafür muss eBay aber einiges an Vorarbeit leisten. Die Plattform müsse insgesamt durch neue Angebote attraktiver werden, finden Analysten. Dann könnten auch die Aktienrückkäufe zum Tragen kommen und den Kurs unterstützen. Auch die für einen Technologiewert relativ günstige Bewertung könnte die Aktie interessant erscheinen lassen. Beides stützte die Aktie bislang nicht. Zudem scheinen die Anleger in diesen Tagen um Tech-Werte derzeit einen besonders großen Bogen zu machen.

Abwärtstrend

Aus dem langfristigen Chart auf Wochenbasis könnte sich ein Kursziel um 20 US-Dollar ergeben. Dort stand die Aktie zuletzt vor vier Jahren, bevor ihr Anstieg begann, der ab Mitte 2016 an Schwung bis zum Hoch von Anfang Februar um 47 US-Dollar aufnahm. Dort kamen die Notierungen allerdings nicht mehr voran, so dass sich in den folgenden Monaten eine Abwärtstendenz ergab, die im Chart auf Tagesbasis zwischen 29 und 34 US-Dollar beschrieben werden kann und die Aktie bereits auf den tiefsten Stand seit Anfang 2017 führte.

eBay (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

eBay (Wochenchart in US-Dollar)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 32,86 // 33,95 // 34,00 // 34,59 Unterstützungen: 30,75 // 29,00 // 27,28 // 22,30

Mit einem Put-Optionsschein (WKN CQ3NLS) können risikofreudige Anleger, die von einer fallenden eBay-Aktie ausgehen, überproportional davon profitieren. Der klassische Optionsschein mit Basispreis bei 40 US-Dollar und Fälligkeit am 20.06.2019 könnte eine Rendite von mehr als 130 Prozent erzielen, wenn die Aktie bis zum Laufzeitende auf 20 US-Dollar fällt. Sollte sie tiefer fallen oder das Ziel vorzeitig erreichen, könnte sie eine höhere Rendite erzielen.

Zu beachten ist: Falls die eBay-Aktie am Bewertungstag über 40 US-Dollar liegt, verfällt der Optionsschein wertlos. Ansonsten wird die Differenz zwischen Kurs und Basispreis zum Bezugsverhältnis von 0,1 ausbezahlt. Um aktuell einen Gewinn zu erzielen, müsste die Aktie am Bewertungstag bei 31,40 US-Dollar (Break-Even-Punkt) schließen. Ein Ausstieg aus der spekulativen Idee könnte erwogen werden, sollte die Aktie über 34 US-Dollar steigen.

Strategie für fallende Kurse WKN: CQ3NLS

Typ: Put-Optionsschein akt. Kurs: 0,74 - 0,75 Euro

Emittent: Citigroup Basispreis: 40,00 US-Dollar

Basiswert: eBay



akt. Kurs Basiswert: 31,40 US-Dollar Laufzeit: 20.06.2019

Kursziel: 1,74 Euro Omega: 3,1

Kurschance: + 132 Prozent Quelle: Citigroup

