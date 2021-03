eBay-Calls mit 67%-Chance bei Kursanstieg auf 62,90 USD

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnte die eBay-Aktie (ISIN: US2786421030) noch Luft nach oben haben. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die eBay-Aktie brach am 04. Februar 2021 über ihr bisheriges Allzeithoch bei 61,06 USD nach oben aus. Anschließend bewegte sich der Wert einige Tage oberhalb dieses Hochs seitwärts, geriet dann aber deutlich unter Druck. Erst am EMA 200 fing sich die Aktie wieder. Diese Abwärtsbewegung kann als überschießender Pullback an den gebrochenen Abwärtstrend ab dem alten Allzeithoch angesehen werden. In den letzten Tagen erholte sich die Aktie wieder. In dieser Woche durchbricht sie den EMA 50 bei aktuell 56,90 USD und setzt sich nach oben ab.

Ausblick: Das Chartbild der eBay-Aktie macht einen bullischen Eindruck. Die Aktie könnte in den nächsten Tagen noch weiter zulegen und bis 61,06 USD und 64,85 USD ansteigen. Mittelfristig sind sogar Kursgewinne bis ca. 68,00 USD möglich. Ein Rückfall unter den EMA 50 wäre unschön, allerdings noch kein Beinbruch für die Bullen. Erst ein Tagesschlusskurs unter dem EMA 200 bei aktuell 52,28 USD wäre ein Verkaufssignal und würde auf eine Abwärtsbewegung bis 46,99 USD und sogar 42,00 USD hindeuten.“

Gelingt der eBay-Aktie, die derzeit bei 59 USD notiert, in naher Zukunft zumindest ein Anstieg bis zur Mitte der Zielzone bei 62,90 USD, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call mit Basispreis bei 57 USD

Der UBS-Call-Optionsschein auf die eBay-Aktie mit Basispreis bei 57 USD, BV 0,1, ISIN: CH0585802397, Bewertungstag 18.6.21, wurde beim eBay-Kurs von 59,00 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,193 USD mit 0,43 – 0,45 Euro gehandelt.

Kann die eBay-Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 62,90 USD zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,61 Euro (+36 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 55,6974 USD

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die eBay-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 55,6974 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PF73KB6, wurde beim eBay-Kurs von 59,00 USD mit 0,34 – 0,36 Euro quotiert.

Beim eBay-Aktienkurs von 62,90 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – bei 0,60 Euro (+67 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von eBay-Aktien oder von Hebelprodukten auf eBay-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek