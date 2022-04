Die drei Ukraine-Szenarien und welche Schlüsse daraus zu ziehen sind

Christian Nemeth, Chief Investment Officer der Zürcher Kantonalbank Österreich AG

Christian Nemeth über das Basisszenario:

„Unser Basisszenario für die Ukraine – wir gehen im Moment davon aus, dass es mit rund 60 Prozent die höchste Wahrscheinlichkeit aufweist – ist leider ein ‚andauernder Konflikt‘. Das beschreibt, dass dieser Zermürbungskrieg mit sehr hohen Verlusten, vor allem auch in der Zivilbevölkerung, sich eine Zeit lang hinziehen wird und es nicht zu einer raschen Lösung kommt. Das bedeutet, dass zwar Russland in allen wesentlichen Bereichen durch den Westen isoliert ist, aber in diesem Szenario weiterhin Öl und Erdgas aus Russland nach Europa fließen. Ökonomisch umgemünzt, bedeutet es, dass die Energiepreise hoch bleiben, die Inflation dadurch weiter angeheizt wird, aber die Notenbanken an ihrer restriktiven Politik festhalten können und es zu Zinserhöhungen kommt, weil keine Eskalation auf der Kriegsseite droht. Es wäre also ein andauernder Konflikt, der regional begrenzt bleibt, in dem die Nato nicht involviert wird, der aber dennoch enorme Auswirkungen hat, vor allem über die Energieseite.“

Christian Nemeth über die zwei Nebenszenarien:

„Das erste Nebenszenario ist die ‚Eskalation‘, die Wahrscheinlichkeit dafür beziffern wir mit rund 30 Prozent. Demnach zieht sich der Krieg weiter hin, Putin geht noch mehr in die Drohgebärde, deutet Vergeltungsschläge Richtung NATO und gegen andere europäische Staaten an und die Energiepreise machen noch einmal einen massiven Sprung nach oben. Da muss man auch damit rechnen, dass auch der Ölpreis auf ein Niveau Richtung 180 US-Dollar pro Fass nach oben springen kann, die Inflation komplett aus dem Ruder läuft und auch die Öl- und Gaslieferungen aus Russland nach Europea gekappt werden. In einem solchen Szenario würden auch die Notenbanken in den absoluten Krisenmodus schalten und es angesichts der hohen Inflation nicht zustande bringen, die Normalisierung der Geldpolitik auf Kurs zu halten.

Auf der anderen Seite gibt es auch ein positives Szenario, das wir mit ‚rasche Entspannung‘ umschreiben. Der Krieg in der Ukraine findet ein Ende und es wird ein Waffenstillstand vereinbart, auf dessen Basis man auch zu einer Lösung kommt und die Verhandlungen voranschreiten. Wir würden eine Erholung an den Aktienmärkten sehen, das Weltwirtschaftswachstum würde überdurchschnittlich hoch bleiben und die Energiepreise würden sinken. Das ist im Moment mit 10 Prozent das unwahrscheinlichste Szenario.“

Christian Nemeth über die Herausforderung im Rohstoffsektor:

„Die Inflation ist derzeit ein Riesenthema. Russland und Ukraine sind zwar beide keine extremen Impulsgeber für das globale Wirtschaftswachstum, gerade die Ukraine und auch Russland sind jedoch in einigen Rohstoffsegmenten sehr wichtig. Und hier merken wir, wo die Inflation herkommt. Wir hatten schon im letzten Jahr einen enormen Energiepreisschub und damit auch 50 Prozent der Inflationsentwicklung erklärt. Dieser Anteil geht noch weiter nach oben. In den Segmenten, wo beide zusammengenommen einen wichtigen Anteil im Welthandel darstellen, beispielsweise Weizen, Kohle oder Mais, sind die Preise stark angestiegen. In Europa ist die Situation besonders verstärkt. Österreich und Deutschland haben eine hohe Abhängigkeit von russischem Gas. Aber auch EU-weit betrachtet kommen rund ein Viertel der Erdölimporte, 40 Prozent der Gasimporte und die Hälfte der Kohleimporte aus Russland. Die Rohstoffabhängigkeit Europas von Russland ist gegeben und da gibt es auch keine raschen Lösungen. Das schlägt sich in den Inflationsraten brutal nieder. In der Eurozone haben wir eine Jahresveränderungsrate von 7,5 Prozent. Die Inflation ist riesig, wenn man sich nur die Jahresrate im Energiebereich ansieht, ist diese auf 44,7 Prozent gestiegen. Das sind nicht nur Öl und Gas, sondern der ganze Energiemix. Es ist klar, dass dies Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum und die Notenbankpolitik hat. Wir sehen ein tieferes globales Wachstum, höhere Inflationsraten und das ist eine sehr unangenehme Situation. Wir gehen davon aus, dass mit Stand heute eine Rezession vermieden werden kann, es aber nicht leicht wird. Wir kommen zum Glück aus einer relativ robusten Phase heraus in diese Krise.“

Die Schlüsse aus der Ukraine-Krise für das Portfolio:

„Als der Konflikt losgebrochen ist, haben wir gesagt, wir halten die Füße still und machen wenig. In die Panik hinein sind Transaktionen meistens wenig gewinnbringend. Das hat sich auch bewahrheitet. Es hat einen raschen und auch kräftigen Rebound gegeben. Zu Monatsbeginn haben wir nun einige Umschichtungen getätigt. Die derzeitige Ungewissheit bringt uns dazu, dass wir die Aktien-Übergewichtung jetzt abbauen und in eine neutrale Position gehen: Wir haben in Europa nicht viel reduziert, hier hatten wir schon zuvor Richtung Amerika umgeschichtet. Wir haben nun etwas aus dem asiatisch-pazifischen Raum herausgenommen, weil es auch da Abhängigkeiten von der Rohstoffseite gibt und Covid in China wieder ein starkes Thema ist. Wir haben auch das Übergewicht in den USA auf eine neutrale Position reduziert. Ein wichtiges Signal ist: Wir nehmen keine Aktien-Untergewichtung vor, weil wir glauben, dass Aktien nach wie vor ein wichtiger Inflationsschutz sind. Wir haben auf der Anleihenseite die Duration der Papiere noch etwas verkürzt und sind etwas defensiver geworden. Mit der derzeitigen Inflationsentwicklung bieten auch Staatsanleihen wenig Schutz. Wir haben uns entschieden, nun auch Gold ins Portfolio aufzunehmen. Weniger wegen der Inflation, sondern um gewappnet zu sein, falls sich diese 30-prozentige Wahrscheinlichkeit einer weiteren Eskalation des Ukraine-Krieges bewahrheiten sollte, um hier mehr Stabilität im Portfolio zu haben.“





Die Zürcher Kantonalbank Österreich AG

Die Zürcher Kantonalbank Österreich AG ist ein auf Private Banking spezialisiertes Bankhaus und betreut vermögende Privatpersonen, Stiftungen und Unternehmer in Österreich und Süddeutschland. Sie ist eine 100-prozentige Tochter der Zürcher Kantonalbank in Zürich. Unsere Mutter verfügt als eine der wenigen Banken weltweit über die Bestnoten AAA bzw. Aaa der drei großen Rating-Agenturen Fitch, Standard & Poor‘s und Moody’s und zählt zu den sichersten Universalbanken der Welt. Als Schweizer Traditionshaus blickt die Zürcher Kantonalbank auf eine 150-jährige Geschichte zurück.



Sicherheit, Stabilität und Wachstum prägen unsere Geschäftspolitik. Seit Beginn unserer Tätigkeit im Jahre 2010 verzeichnet die Zürcher Kantonalbank Österreich AG ein jährliches Wachstum von 15-20 %. An den beiden Standorten Salzburg und Wien sind 104 Mitarbeiter beschäftigt und verwalten ein Geschäftsvolumen von 3,1 Milliarden Euro. Wir konzentrieren uns auf das Veranlagungsgeschäft. Strategische Beratung und Vermögensverwaltung zählen zu unseren Kernkompetenzen. Unsere lokalen Asset-Management-Spezialisten unterstützen unsere Kunden und Berater bei allen wichtigen Anlagethemen. Dank der engen Zusammenarbeit mit über 220 Anlageexperten unserer Mutter ist es uns möglich, die besonderen Bedürfnisse unserer Kunden zu berücksichtigen. Kunde, Berater, Asset Manager: Wir bringen alle Entscheidungsträger an einen Tisch. Das macht uns zu einem kompetenten und verlässlichen Partner. Die Zufriedenheit unserer Kunden ist Priorität. Wir freuen uns über die aktuellen Ergebnisse der Kundenzufriedenheitsumfrage, da wir mit höchster Servicequalität, Kompetenz und Performance überzeugen konnten.

Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketingmitteilung, welche nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt wurde und sie unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen. Die hierin geäußerten Meinungen geben unsere aktuelle Einschätzung wieder, die sich auch ohne vorherige Bekanntmachung ändern kann. Alle in dieser Marketingmitteilung enthaltenen Angaben und Informationen wurden von der Zürcher Kantonalbank Österreich AG oder Dritten sorgfältig recherchiert und geprüft. Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität können jedoch weder die Zürcher Kantonalbank Österreich AG noch diese dritten Lieferanten die Gewähr übernehmen. Wir weisen darauf hin, dass jegliche in diesem Papier enthaltenen Empfehlungen allgemeiner Natur sind. Alle Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung oder Anregungen zu Anlagestrategien in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder Emittenten von Finanzinstrumenten dar. Sie sind nicht als Angebot zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapieres oder zum Abschluss eines Vertrages über Wertpapier(neben)dienstleistungen oder als Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebotes zu verstehen. Die hierin enthaltenen Informationen können eine auf den individuellen Anleger abgestellte, anleger- und anlagegerechte Beratung nicht ersetzen. Wir warnen ausdrücklich vor einer Umsetzung ohne weitergehende detaillierte Beratung und Analyse Ihrer spezifischen Vermögens- und Anlagesituation. Ohne diese Analyse können jegliche in dieser Broschüre enthaltenen Empfehlungen zu einem unerwünschten Anlageergebnis bis hin zum Totalverlust führen. Angaben von Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die künftige Wertentwicklung kann völlig konträr verlaufen und zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Veranlagungen in Wertpapieren mit einer Reihe von Risiken verbunden sein können. Zu diesen zählen beispielsweise das Währungsrisiko, das Transferrisiko, das Länderrisiko, das Liquiditätsrisiko, das Bonitätsrisiko, das Zinsrisiko und das Kursrisiko. Je nach Art des Investments können diese zu Verlusten bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Vermögens führen. Diese Marketingmitteilung darf ohne die vorherige Zustimmung der Zürcher Kantonalbank Österreich AG weder elektronisch noch gedruckt vervielfältigt noch sonst in einer anderen Form verwendet werden.

Zuständige Behörde: Finanzmarktaufsicht, Otto-Wagner-Platz 5, 1090 Wien.

Dieses Papier und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht an Personen, die möglicherweise US-Personen nach der Definition der Regulation S des US Securities Act von 1933 sind, verteilt und/oder weiterverteilt werden. Definitionsgemäß umfasst „US Person“ jede natürliche US-Person oder juristische Person, jedes Unternehmen, jede Firma, Kollektivgesellschaft oder sonstige Gesellschaft, die nach amerikanischem Recht gegründet wurde. Im Weiteren gelten die Kategorien der Regulation S.

Zusätzliche Informationen gemäß Mediengesetz:

Herausgeber, Medieninhaber und Redaktion: Zürcher Kantonalbank Österreich AG, Getreidegasse 10, 5020 Salzburg.

Sitz der Gesellschaft: Salzburg.

Vorstand: Hermann Wonnebauer (Vorsitzender), Christian Nemeth, Michael Walterspiel.

Vorsitzende des Aufsichtsrates: Florence Schnydrig Moser

Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates: Adrian Kohler (Stellvertreter des Vorsitzenden), Alina Czerny, Matthias Stöckli, Stephanie Horner (Arbeitnehmervertreterin), Karim Ratheiser (Arbeitnehmervertreter)

Direkte Gesellschafterin: Zürcher Kantonalbank (100 %), selbständige Anstalt des Kantons Zürich.

Unternehmensgegenstand: Kreditinstitut gemäß BWG.

Erklärung über die grundlegende Ausrichtung des Newsletters:

Informationen über allgemeine Themen im Zusammenhang mit der Vermögensanlage, insbesondere Vermögensverwaltung, Wertpapiere und Kapitalmärkte.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.