Der dramatische Anstieg des Goldpreises

Der Siegeszug des Goldpreises hat es wieder in die Erinnerung der Menschen gebracht: Gold ist Geld

Dies gilt seit Jahrtausenden, während viele andere Währungen versagt haben. Die heute staatlich herausgegebenen Währungen sind nicht von Gold gedeckt. Gold konkurriert mit den Fiat-Währungen (Objekte ohne inneren Wert, die als Tauschmittel dienen). Der Wert der heutigen Währungen wird über die Macht der Regierungen, die Währung als gesetzliches Zahlungsmittel vorschreiben, abgesichert.







Geld ist ein Wertvorrat und in dieser Funktion versagt die vom Staat ausgegebene Währung. Man betrachte nur den anhaltenden Kaufkraftverlust. Gold dagegen bleibt erhalten. Staatsausgaben sind bereits außer Kontrolle geraten. Weitere Währungen könnten untergehen und Gold wird an Attraktivität gewinnen.







Gold ist in vielen Kulturen das Geld der Wahl. Gerade in Asien wird Gold nachgefragt als leicht zu realisierendes Gut. Und in Asien lebt die Hälfte der Sparergemeinschaft. Kein Wunder, dass Zentralbanken ihre Goldreserven im Rekordtempo erhöhen, Gold ist nun mal eine Absicherung gegen die Kaufkraftverluste von Papierwährungen.







Gold gehört also in jedes Portfolio, gleiches gilt für Aktien von Goldgesellschaften. Hier könnte man sich einmal Maple Gold Mines oder US Gold genauer anschauen. Maple Gold Mines besitzt in einer der besten Goldbergbauregionen der Welt, in Nordquebec, das Douay-Goldprojekt. Die Infrastruktur ist hervorragend und im Umkreis von 150 Kilometern befinden sich bereits große Goldminen. Die Liegenschaft umfasst rund 390 Quadratkilometer.







US Gold verfügt über ein Portfolio von Explorations- und Erschließungsprojekten, wobei der Fokus auf dem Keystone-Goldprojekt in Nevadas Cortez-Trend und dem Copper King Projekt in Wyoming liegt.







Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Maple Gold Mines (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/maple-gold-mines-ltd/) und US Gold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-gold-corp/).







Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/