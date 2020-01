Die deutsche Wirtschaft verliert an Fahrt

Das Bruttoinlandsprodukt ist im Jahr 2019 preisbereinigt nur um 0,6 Prozent gewachsen. Nur in den Krisenjahren der Eurozone 2012 und 2013 war das Wachstum geringer. In den Jahren 2017 und 2018 zog das preisbereinigte BIP noch um 1,5 Prozent bzw. 2,5 Prozent an. Trotz der nachlassenden Dynamik steigt das BIP seit zehn Jahren. Insbesondere die Baubranche zeigte sich im letzten Jahr als Stabilisator, dort lag das preisbereinigte Wachstum bei 4 Prozent. Demgegenüber ging das Wachstum im produzierenden Gewerbe um beachtliche 3,6 Prozent zurück. Immerhin macht das produzierende Gewerbe laut dem Statistischem Bundesamt rund 25 Prozent der Wirtschaftsleistung aus. EUWAX

