Die deutsche Wirtschaft boomt

FED LEGT ZINSPAUSE EINNach Handelsschluss in Europa hatte die US-Notenbank Fed am Mittwoch ihre Beschlüsse bekanntgegeben und damit den Euro klar über 1,17 Dollar auf den höchsten Stand seit Januar 2015 gehievt. Die Fed ließ wie erwartet die Zinsen unverändert und dürfte im Herbst mit dem Abbau der durch die Anleihekäufe aufgeblähten Bilanz beginnen. In ihrem Kommuniqué skizziere sie mit Verweis auf robusten Arbeitsmarkt, moderates Wachstum und fehlenden Inflationsdruck eine abwartende Haltung, deute aber einen weiteren Schritt noch in diesem Jahr an.Die Stimmung in den Chefetagen deutscher Unternehmen ist im Juli erneut auf einen Rekordwert gestiegen. Der Geschäftsklimaindex kletterte auf 116,0 Punkte, nachdem er im Juni bei 115,2 Zählern gelegen hatte, wie das Münchner Ifo-Institut mitteilte. Volkswirte hatten dagegen mit einem leichten Rückgang gerechnet.Das Institut sprach von einer "euphorischen" Stimmung in den deutschen Chefetagen. "Die deutsche Wirtschaft steht unter Volldampf", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Das Ifo-Institut befragt jeden Monat 7000 Führungskräfte deutscher Unternehmen nach der aktuellen Geschäftslage und den Aussichten für die kommenden sechs Monate.Die Unternehmen waren besonders zufrieden mit ihrer aktuellen Lage - der entsprechende Index stieg von 124,2 Punkten im Vormonat auf 125,4 im Juli. Auch die Erwartungen an das Geschäft der kommenden Monate verbesserten sich von 106,8 auf 107,3 Punkte. Im Bauhauptgewerbe ist der Index auf ein neues Rekordniveau gestiegen.