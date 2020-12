Auch dank Corona: Nachhaltiges Investieren wird 2021 zur heißen Börsenstory

Die Corona-Pandemie mit all ihren Folgen hat das Wirtschafts- und Börsengeschehen im Jahr 2020 maßgeblich beeinflusst. Andere Themen sind dadurch zwangsläufig in den Hintergrund gerückt, ohne dass sie grundsätzlich an Bedeutung verloren hätten.

In den kommenden Jahren dürfte daher zum Beispiel der Aspekt des nachhaltigen Investierens wieder viel stärker im Fokus der Investoren stehen. Der Coronavirus soll diesen Trend nach Ansicht von Experten sogar noch beschleunigen. Beim Deutschen Nachhaltigkeitstag in Düsseldorf wurde die aktuelle Krise jedenfalls als eine „historische Chance“ bezeichnet, um das Gemeinwohl wieder in den Fokus zu stellen und eine nachhaltige Wirtschaft aufzubauen. Während der Pandemie habe sich gezeigt, dass die Gesellschaft in der Lage sei, neue Lösungen zu finden, wenn Grenzen aufgezeigt werden.

Das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI ist derweil davon überzeugt, dass der Mangel an ökologischer Nachhaltigkeit den Ausbruch des Virus wahrscheinlich erst möglich gemacht hat. Durch mangelnde wirtschaftliche und soziale Nachhaltigkeit sei die durch das Coronavirus hervorgerufene Krise dann noch weiter verschärft worden. Nur wenn man diese Zusammenhänge erkenne und thematisiere, könnten wiederkehrende Krisen vermieden werden. Die Wissenschaftler appellieren deshalb daran, die Lebens- und Verhaltensweisen stärker im Sinne der Nachhaltigkeit auszurichten und Bereiche wie Wirtschaft, Konsum und Ernährung, Gesundheitswesen, Mobilität oder Energie umgehend nachhaltiger zu gestalten.

Staatliche Unterstützung und jede Menge Anlage-Optionen

Auch die Politik hat das Thema mittlerweile recht weit oben auf ihrer Agenda stehen. Vor allem in Europa soll in den kommenden Jahren jede Menge Geld für die Bekämpfung des Klimawandels zur Verfügung gestellt werden. Aber auch die globalen Bemühungen zu einer nachhaltigeren Welt nehmen zu. Die Kapitalmarktstrategen bei J.P. Morgan AM gehen deshalb davon aus, dass sich der „ESG-Trend“ im kommenden Jahr weiter beschleunigen wird. Das wiederum sollte weitreichende Auswirkungen auf unser Leben und damit auch auf das Kapitalmarktumfeld haben.

Investoren finden hierzulande in diesem Segment schon jetzt ein breit gefächertes Angebot an passenden Produkten. Nach einer Analyse des deutschen Fondsverbands BVI hat sich Deutschland in den vergangenen Jahren zu einem der größten Absatzmärkte für nachhaltige Fonds in Europa entwickelt. Wer ökologisch und ethisch konform anlegen möchte, findet zudem bei wikifolio.com zahlreiche Trader, die sich genau auf dieses Segment spezialisiert haben. Die Ansätze sind dabei gewohnt vielfältig und deutlich flexibler als dies bei vielen großen Fonds überhaupt möglich ist.

Drei-Stufen-Plan für nachhaltige Renditen

Vincent Soltau ( Juliette ) zum Beispiel findet seine Depotwerte für das sehr erfolgreiche und äußerst beliebte wikifolio Tech & GreenTech Aktienwerte nicht in den typischen Nachhaltigkeitsindizes, sondern durch eine aufwendige Eigenanalyse. Dabei sucht er zunächst nach Unternehmen, deren Technologie er für viel versprechend in Bezug auf Nachhaltigkeit und Ökologie hält. Anhand der Informationen auf den Websites und in den Geschäftsberichten dieser Firmen prüft er dann, ob Geschäftsmodell, Management etc. seine qualitativen Anforderungen erfüllen. Die konkrete Auswahl der Aktien erfolgt im letzten Schritt anhand verschiedener fundamentaler Daten, dem Chancen-Risikoverhältnis sowie der aktuellen Bewertung. Soltau hält die Aussichten für nachhaltige Investments für so gut wie nie zuvor, weil das Bewusstsein für ökologische Werte und Nachhaltigkeit bei den Menschen in der breiten Masse ankomme, gesellschaftlich immer mehr Akzeptanz erreiche und auch politisch der Wandel hin zu Nachhaltigkeit, Umweltschutz, etc. gewollt sei. Die in den entsprechenden Produkten angelegten Gelder sieht er dort gut aufgehoben: „Jeder Euro, der von Investoren aus Unternehmen herausgezogen wird, die den Klimawandel befeuern, zur Umweltzerstörung beitragen oder Kriege unterstützen, und dafür in Unternehmen mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit und Ökologie investiert wird, ist ein guter Euro."

+412,3 % seit 17.10.2016

+113,6 % 1 Jahr

2,54× Risiko-Faktor

EUR 9.821.918,70 investiertes Kapital

Juliette DE000LS9KKY3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Benchmarks für Intraday nicht verfügbar20172018201920200250500-250 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 47,7 Prozent Viel Erfahrung und ein gutes Bauchgefühl

Sein Trader-Kollege Horst Alber ( Alber ) empfindet es sogar als „eigentlich sinnlos“, den Nachhaltigkeitsaspekt beim Investieren nicht zu betrachten: „Wie soll man denn sonst sein Geld investieren? Es bleibt der Menschheit gar nichts anderes übrig, als mit den vorhandenen Ressourcen sparsam und nachhaltig umzugehen, wenn man noch einen lebenswerten Planeten auf Dauer erhalten will. Kein Unternehmen wird sich auf Dauer diesem Trend widersetzen können.“ Weil das alles wahrscheinlich von großen staatlichen Förderprogrammen flankiert wird, bestückt er sein wikifolio Ethisch-ökologischer Mix mit Aktien von Unternehmen, die umwelt- und sozialverträgliche Produkte, Technologien und Dienstleistungen anbieten. Fündig wird er dabei vor allem in unterschiedlichen Nachhaltigkeitsindizes, der Plattform „Nachhaltiges Investment“, großen Publikumsfonds oder anderen wikifolios. Neben Bewertungskennzahlen entscheidet in manchen Fällen dann auch das Bauchgefühl des seit drei Jahrzehnten an der Börse aktiven Traders für oder gegen die Aufnahme in sein Musterdepot.

+60,1 % seit 29.12.2017

+25,0 % 1 Jahr

0,79× Risiko-Faktor

EUR 101.909,48 investiertes Kapital

Alber DE000LS9MY68 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse 20192020501000-50 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 17,2 Prozent Die Suche nach den neuen Kursraketen

Auch Wilfried Schöpges ( diamant ) ist überzeugt davon, „dass es gar keine Alternative zu nachhaltigen Investments gibt.“ Das Thema ökologische/ethische Investments wird uns seiner Ansicht nach „definitiv in diesem Jahrzehnt und wohl auch im nächsten Jahrzehnt“ begleiten, weil es sich um die zentralen Themen unserer Gesellschaft und der jungen Generation handelt. „Persönlich denke ich sogar, dass aus diesem Bereich die neuen Apple’s und Amazon’s hervorgehen werden“, erklärt der Trader, der deshalb vor 15 Monaten das wikifolio OnlyOneWorld ins Leben gerufen hat. Dort investiert er in Aktien von Firmen, die mit ihren Aktivitäten die Klimaherausforderungen auf dieser Welt angehen. Dabei setzt er vor allem auf gut aufgestellte Unternehmen mit einem dynamischen Umsatzwachstum. Kennzahlen wie das KGV oder die Dividendenrendite sind für Schöpges eher zweitrangig: „Die Bewertungen einiger Firmen sind zwar sehr hoch, aber persönlich denke ich, dass es hier weniger um die Bewertung geht als vielmehr um den Case. Auch Amazon war immer sehr teuer und hat sich trotzdem phantastisch entwickelt“.

+53,7 % seit 30.09.2019

+45,7 % 1 Jahr

0,97× Risiko-Faktor

EUR 434.747,83 investiertes Kapital

diamant DE000LS9QGK7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Jan 20Mai 20Sep 201000-5050 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 42,1 Prozent Mathematik und Algorithmen statt Emotionen

Solche Gedanken muss sich Jennifer Rasch ( GoldmarieFinanz ) bei ihrem im März neu eröffneten wikifolio Nachhaltig und Optimiert nicht machen. Die promovierte Informatikerin und Diplom-Mathematikerin hat zusammen mit ihrer Kollegin Dr. Caroline Löbhard ein auf mathematischen Grundlagen basierendes Modell entwickelt, mit dem nachhaltige Risiko-Rendite-optimierte Portfolios zusammengestellt werden können. Mit Hilfe eines selbst entwickelten Algorithmus werden dafür alle Aktien analysiert, welche die Nachhaltigkeitskriterien der GLS Bank oder von Ökoworld erfüllen. Dieser fundamentale Ansatz wird als eine „Weiterentwicklung des Selektionsmodells von Markowitz“ beschrieben: „Im Hinblick auf die Risikominimierung wird das Portfolio automatisch diversifiziert, indem Aktien mit entgegengesetztem Wertverlauf zusammen gestellt werden. Zudem werden Aktien mit einer stabilen Entwicklung bevorzugt“. Hier geht es also weniger um Bewertungen oder Unternehmensprognosen, sondern vielmehr um die zurückliegende Performance der Aktien, deren zukünftige Entwicklung modellhaft simuliert wird. Dass der Fokus dabei auf nachhaltigen und ökologisch-ethischen Investments liegt, begründet Rasch wie folgt: „Geld ist Macht – und da ist es natürlich sinnvoll, in Firmen zu investieren, die den eigenen Wertvorstellungen entsprechen. Deshalb ist uns eine strenge Auslegung der Nachhaltigkeitsidee sehr wichtig“.

+48,7 % seit 24.03.2020

- 1 Jahr

0,80× Risiko-Faktor

EUR 421.420,81 investiertes Kapital

GoldmarieFinanz DE000LS9QHL3 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Apr 20Jul 20Okt 2075050-2525 Kennzahlen

