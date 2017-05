curasan startet mit CERASORB(R) Ortho Foam im US-Orthopädiemarkt

die curasan Inc., das US-amerikanische Tochterunternehmen der curasan AG (ISIN DE0005494538), einem führenden Spezialisten für Medizinprodukte aus dem Bereich der Orthobiologie, hat am 11. Mai 2017 die erste Implantation ihres innovativen Knochenregenerationsmaterials CERASORB(R) Ortho Foam veröffentlicht und damit den Startschuss für den Markteintritt in den Orthopädiemarkt der USA erteilt. Dieser ist der weltgrößte Orthopädiemarkt, besonders für Knochenimplantate, mit einem jährlichen Potenzial von über 800 Millionen USD.

CERASORB(R) Ortho Foam ist in einer anspruchsvollen Kniegelenksarthrodese am Los Angeles Community Hospital in Los Angeles, Kalifornien, von Dr. Divakar Krishnareddy eingesetzt worden, der seine Erfahrung folgendermaßen kommentiert: "CERASORB(R) Ortho Foam lässt sich sehr leicht an die anatomischen Gegebenheiten anpassen, so dass große Lücken verhindert und das Implantat dort platziert werden kann, wo man es benötigt. Es ist großartig, dass jetzt ein Produkt in den USA erhältlich ist, das nicht nur ausgezeichnet in der Handhabung ist, sondern für das auch aussagekräftige klinische Beweise vorliegen."

"curasan hat über 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung innovativer und höchst wirkungsvoller Produkte im Bereich der Regenerativen Medizin. Auf Basis unserer zahlreichen Patenten, klinischen Untersuchungen und Anwendungsbeobachtungen, nachhaltigen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, bieten wir kosteneffiziente und klinisch belegte orthobiologische Lösungen, die sich nahtlos in die operative Praxis integrieren," so M. Shane Ray, Präsident von curasan Inc. "Wir sind begeistert und freuen uns darauf, mit unseren Vertriebspartnern zusammen zu arbeiten, um unseren chirurgischen Kunden nun auch in den USA fortschrittliche Biomaterialien zur Verfügung zu stellen."

Die vollständige Mitteilung des Unternehmens finden Sie auch unter folgendem Link:

curasan AG: Mitteilung vom 11. Mai 2017