curasan-Aktie: Zu riskant - Aktienanalyse

Krefeld (www.aktiencheck.de) - curasan-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":



Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der curasan AG (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR) unter die Lupe.



curasan sehe sich nach den ersten drei Monaten im Plan, obwohl der Jahresstart in Relation zu einem starken Vorjahresquartal schwach ausgefallen sei. Der Umsatz habe sich binnen Jahresfrist um 14% auf 1,53 Mio. Euro reduziert, wobei die Erlöse in den Regionen Amerika (407.000 Euro) und Europa (570.000 Euro) in etwa in diesem Ausmaß zurückgegangen seien, während das Asiengeschäft zumindest um 6% auf 423.000 Euro zugelegt habe. Ein deutlicher Dämpfer mit -50% (auf 129.000 Euro) habe im Nahen Osten hingenommen werden müssen. In der Türkei sorge der rapide Kursverfall der Lira für währungsbedingte Umsatzeinbußen, während das Irangeschäft aus politischen Gründen wieder erheblich schwieriger geworden sei. Immerhin habe curasan den Nettoverlust binnen Jahresfrist trotzdem von 736.000 auf 460.000 Euro reduzieren können. Die Liquidität betrage aber nur noch rund 1 Mio. Euro, weswegen eine weitere Kapitalerhöhung notwendig erscheine.



Vor diesem Hintergrund und aufgrund des Risikos weiterer Enttäuschungen haben die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" in der Nebenwerte-Empfehlungsliste jetzt die Reißleine gezogen. (Ausgabe 20 vom 26.05.2018)









curasan (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR) entwickelt, produziert und vermarktet Biomaterialien und andere Medizinprodukte aus dem Bereich der Knochen- und Geweberegeneration. Als Branchenpionier hat sich das Unternehmen vor allem auf synthetische Knochenersatzstoffe zur Verwendung in der Orthopädie sowie der dentalen Implantologie spezialisiert. Zahlreiche Patente und eine umfangreiche Liste an wissenschaftlichen Dokumentationen belegen den klinischen Erfolg der Produkte und die hohe Innovationskraft von curasan. Weltweit profitieren chirurgisch tätige Zahnärzte, Implantologen und Mund-, Kiefer,- Gesichtschirurgen sowie Orthopäden, Traumatologen und Wirbelsäulenchirurgen vom hochwertigen und anwenderorientierten Portfolio des Technologieführers.curasan unterhält seinen eigenen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorts in Frankfurt/Main, dessen Ausstattungsniveau höchste Ansprüche erfüllt und der von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) sowie anderen internationalen Behörden erfolgreich auditiert ist. Neben dem Stammsitz betreibt der Konzern eine Tochtergesellschaft, curasan Inc., im Research Triangle Park in der Nähe von Raleigh, N.C., USA. Die Aktien der curasan AG sind im General Standard an der Frankfurter Börse gelistet.