curasan-Aktie: Q1 noch schwach, Guidance 2018 bekräftigt - Kaufempfehlung bestätigt - Aktienanalyse

Dr. Roger Becker, Aktienanalyst von BankM Research, bekräftigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der curasan AG (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR).



Mit einem Nettoumsatz von EUR 1,5 Mio. sei das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres der curasan AG schwächer als im Vorjahr ausgefallen. Gleichwohl bestätige das Unternehmen auf Jahressicht seine zuvor im Rahmen des Geschäftsberichts verlautete Guidance hinsichtlich Nettoumsatz (EUR 8,4 bis 8,7 Mio.) und EBITDA (EUR -1,4 bis -1,0 Mio.). Zur Erreichung dieses Ziels dürften sowohl die Vermarktung von CERASORB im Orthopädiebereich in den USA als auch der dortige Markteintritt für den Wirbelsäulenbereich, der in der zweiten Jahreshälfte vorgesehen sei, wesentlich beitragen. Ebenso würden vertraglich vereinbarte Abnahmemengen im asiatischen Markt einen positiven Einfluss auf die Umsatz- und Ertragslage haben.



Mit Blick auf das Gesamtjahr und angesichts der geleisteten intensiven Marketingaktivitäten sollten sich in den Augen des Analysten die kommenden Quartale im Schnitt also deutlich besser darstellen. Dieser Erwartung sei bereits in Q1 durch Aufstockung der Vorräte Rechnung getragen worden. Neben den operativen Aufwendungen habe dies zu einer Reduzierung der Barbestände von EUR 2,0 Mio. auf nunmehr EUR 1,0 Mio. geführt.



Obwohl sich der Mittelverzehr im weiteren Verlauf des Geschäftsjahres reduzieren dürfte (volles Lager, positive Absatzperspektive sowie die bereits zu Beginn des 1. Quartals begonnene Straffung und Konzentration von Verwaltungs- und Vertriebsaktivitäten) bleibe für die mittelfristige Sicherstellung der Liquidität die Notwendigkeit einer Kapitalerhöhung bestehen; dies habe der Analyst in seinem Modell berücksichtigt.









Der operative break-even auf EBITDA-Ebene sei nach wie vor bereits für das letzte Quartal 2018 und nachfolgend für das Gesamtjahr 2019 anvisiert.

Der Analyst habe seine Prognosen und damit seine DCF-Analyse auf Basis des Quartalsberichts leicht angepasst. Ebenfalls habe er die Peergruppen-Bewertung aktualisiert.

Dr. Roger Becker, Aktienanalyst von BankM Research, ermittelt einen Fairen Wert von EUR 1,33 und bewertet die curasan-Aktie auf dem derzeitigen Kursniveau weiterhin mit "kaufen". (Analyse vom 28.05.2018)