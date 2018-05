curasan-Aktie: Guidance trotz verhaltenem Jahresstart bekräftigt - Aktienanalyse

Hamburg (www.aktiencheck.de) - curasan-Aktienanalyse von Aktienanalyst Henrik Markmann von der Montega AG:



Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der curasan AG (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR).



curasan habe gestern den Q1-Bericht veröffentlicht und die Guidance bestätigt. Im ersten Quartal seien die Nettoerlöse um 14,2% auf 1,5 Mio. Euro gefallen. Besonders schwach habe sich die Region Naher Osten entwickelt, wo die Umsätze aufgrund von ungünstigen Rahmenbedingungen (u.a. Verfall der türkischen Lira sowie steigender Protektionismus im Iran) um 50% rückläufig gewesen seien. Ebenfalls enttäuschend habe sich mit -12% das Segment Americas entwickelt. Allerdings handle es sich laut Vorstand hierbei lediglich um eine Verschiebung der Umsätze in Q2.



Das Management gehe davon aus, dass sich die schwache Umsatzentwicklung im weiteren Jahresverlauf umkehre. Insbesondere durch die Einführung der Wirbelsäulenprodukte im zweiten Halbjahr dürften die Erlöse im US-Markt wieder zulegen. Darüber hinaus scheinen sich die im vergangenen Jahr noch rückläufigen Umsätze in Deutschland (-14% in 2017 vs. +1% in Q1) und Asien (-13% in 2017 vs. +6% in Q1), die dem Wechsel der regionalen Vertriebspartner geschuldet gewesen seien, zu erholen. Der Analyst rechne daher im weiteren Jahresverlauf mit nachhaltig steigenden Umsätzen in den Regionen Deutschland und Asien.



Das EBITDA habe mit -0,5 Mio. Euro unter Vorjahr (-0,3 Mio. Euro) gelegen, was insbesondere auf weiter hohe Investitionen in Marketing, Vertrieb und Zulassungen zurückzuführen sei. Aufgrund von erhöhten Abschreibungen sei das EBIT mit -0,7 Mio. Euro schwächer ausgefallen, als der Analyst erwartet habe (MONe: -0,5 Mio. Euro, Vj.: -0,4 Mio. Euro). Die liquiden Mittel hätten sich deutlich auf 1,0 Mio. Euro reduziert (per 31.12.2017: 2,0 Mio. Euro). Der hohe Cashburn in Q1 sei auch auf steigende Vorräte zurückzuführen. Um bei anziehender Nachfrage lieferfähig zu sein, seien bei einigen Lieferanten größere Mengen abgenommen worden. Laut Vorstand werde sich der Cashburn in den nächsten Monaten spürbar reduzieren. Wenngleich curasan auch noch über eine freie Kontokorrentlinie in Höhe von 0,7 Mio. Euro verfüge, beabsichtige das Unternehmen zur Wachstumsfinanzierung in den nächsten Monaten eine Kapitalerhöhung durchzuführen.



Insgesamt bekräftige curasan die Jahresziele (Brutto-Umsatz: 8,4 bis 8,7 Mio. Euro, EBITDA: -1,0 bis -1,4 Mio. Euro). Der Analyst habe seine Schätzungen aufgrund der erhöhten Abschreibungen für 2018 leicht angepasst. Positiven Newsflow erwarte er ab H2 durch anziehende Geschäfte in Asien und den USA. Zwar sei der Jahresstart verhalten ausgefallen, er gehe aber davon aus, dass die Dynamik im zweiten Halbjahr insbesondere in den wichtigen Märkten in Asien und den USA wieder zunehme.









Trotz eines Upsides von mehr als 10% belässt Henrik Markmann, Aktienanalyst der Montega AG, sein Rating für die curasan-Aktie jedoch bis zur nachhaltigen Stabilisierung der Liquiditätslage mit unverändertem Kursziel von 1,15 Euro auf “halten“. (Analyse vom 25.05.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs curasan-Aktie:0,972 EUR -4,24% (25.05.2018, 16:21)Xetra-Aktienkurs curasan-Aktie:0,94 EUR -5,05% (25.05.2018, 15:46)ISIN curasan-Aktie:DE0005494538WKN curasan-Aktie:549453Ticker-Symbol curasan-Aktie:CURcurasan (ISIN: DE0005494538, WKN: 549453, Ticker-Symbol: CUR) entwickelt, produziert und vermarktet Biomaterialien und andere Medizinprodukte aus dem Bereich der Knochen- und Geweberegeneration. Als Branchenpionier hat sich das Unternehmen vor allem auf synthetische Knochenersatzstoffe zur Verwendung in der Orthopädie sowie der dentalen Implantologie spezialisiert. Zahlreiche Patente und eine umfangreiche Liste an wissenschaftlichen Dokumentationen belegen den klinischen Erfolg der Produkte und die hohe Innovationskraft von curasan. Weltweit profitieren chirurgisch tätige Zahnärzte, Implantologen und Mund-, Kiefer,- Gesichtschirurgen sowie Orthopäden, Traumatologen und Wirbelsäulenchirurgen vom hochwertigen und anwenderorientierten Portfolio des Technologieführers.curasan unterhalte seinen eigenen Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorts in Frankfurt/Main, dessen Ausstattungsniveau höchste Ansprüche erfüllt und der von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) sowie anderen internationalen Behörden erfolgreich auditiert ist. Neben dem Stammsitz betreibt der Konzern eine Tochtergesellschaft, curasan Inc., im Research Triangle Park in der Nähe von Raleigh, N.C., USA. Die Aktien der curasan AG sind im General Standard an der Frankfurter Börse gelistet. (25.05.2018/ac/a/nw)Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.