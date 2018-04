comdirect Brokerage Index: Börsengänge von Siemens Healthineers und DWS führen zu hoher Aktivität

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Quickborn (www.aktiencheck.de) - Ein drohender Handelsstreit zwischen den USA und China, der Datenskandal um Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX) und das Unternehmen Cambridge Analytica sowie gleich zwei große Börsengänge in Deutschland - der März war für die Finanzmärkte ein turbulenter Monat, so die Analysten der comdirect bank.

Das spiegele sich auch im aktuellen comdirect Brokerage Index wider. Zwar sei der Gesamtindex von 104,5 Punkten im Vormonat auf nur noch 98,9 Punkte gefallen. Zugleich sei jedoch der Teilindex für Aktien von 103,7 auf 109,4 Punkte gestiegen. "Das ist ein durchaus häufiges Phänomen: Wenn die Volatilität an der Börse hoch ist und die Kurse tendenziell nachgeben, steigen unsere Kunden spekulativ am Aktienmarkt ein, weil viele das als potenzielle Kaufgelegenheit sehen", erkläre Andreas Lipkow, Finanzexperte bei comdirect.

Beispielhaft habe sich das an der Aktie der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000) gezeigt. Die habe sich im März auf Platz 4 in der Rangliste der am häufigsten gekauften Titel gefunden - obwohl negative Nachrichten um die Geschäftsentwicklung und die Absetzung von Konzernchef John Cryan die öffentliche Wahrnehmung bestimmt hätten. Platz 3 der Top-Liste habe die Daimler-Aktie (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000) eingenommen. "Hier zog im Vorfeld der Hauptversammlung vermutlich vor allem die hohe Dividendenrendite die Anleger an", erläutere Lipkow.

An der Spitze der Liste hätten mit Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100) auf Platz 1 und der Deutsche-Bank-Asset-Management-Tochter DWS (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100) auf Platz 2 die beiden großen deutschen Börsengänge des abgelaufenen Monats gestanden. Insbesondere das Medizintechnik-Tochterunternehmen des Siemens-Konzerns (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610) habe ein gutes Börsendebüt hingelegt und direkt nach der Börseneinführung am 16. März 2018 Kursgewinne verzeichnet. "Die gute Performance in den ersten Tagen sorgte einerseits für erhöhte Aufmerksamkeit, gerade auch in den Medien", sage Lipkow. "Andererseits führte dies auch dazu, dass viele Anleger die Gelegenheit genutzt haben, um Positionen weiter aufzustocken."

Der "Lohn" für die Siemens-Healthineers-Aktie: Sie habe auch die Liste der am häufigsten verkauften Aktien angeführt. Auf der hätten im März darüber hinaus vor allem Titel gestanden, die durch negative Schlagzeilen von sich reden gemacht hätten. So habe die Facebook-Aktie (Platz 2) unter den Auswirkungen des Datenskandals um das Unternehmen Cambridge Analytica gelitten. Auf Platz 3 habe mit Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866) ein weiterer großer Technologie-Konzern gestanden. "Neben dem allgemein schwierigen Sentiment für Technologietitel dürfte die Kritik von Donald Trump hier als negativer Einfluss gewirkt haben", so Lipkow. Der US-Präsident habe den Konzern zuletzt wiederholt auf Twitter kritisiert. (17.04.2018/ac/a/m)