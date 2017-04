betterU Education: Investieren Sie in den potenziellen Dominator des indischen EdTech-Marktes

Sehr geehrte Leser,



erfolgreiche Anleger sind immer auf der Suche nach dem nächsten großen Investment-Thema. EdTech stellt die Bildung ähnlich auf den Kopf, wie FinTech und Insurtech die Banken- und Versicherungswelt.



EdTech steht für "Educational" und "Technology" oder einfacher formuliert: die effektive Nutzung von neuen Technologien zum Lernen.



Experten zufolge soll der EdTech-Markt mit 17 Prozent pro Jahr wachsen und bis 2020 ein Volumen von 252 Mrd. USD erreichen. Nordamerika hat hier bisher den Takt vorgegeben. Das größte Wachstum sehen die Experten in Asien (Quelle: www.marketwatch.com/

story/global-report-predicts-edtech-spend-to-reach-252bn-by-2020-2016-05-25-4203228). Europa hinkt - mal wieder - hinterher, obwohl es allein in Großbritannien mehr als 1.000 EdTech-Start-ups gibt.



Für smarte Investoren ist ein Investment in den EdTech-Sektor ein sicherer Hafen, da diese Branche quasi immun gegen Schwankungen der Finanzmärkte oder im Hinblick auf geopolitische Veränderungen ist. Die Möglichkeiten des EdTech-Sektors sind einfach gigantisch. Schon heute nutzen Millionen Menschen die Vorzüge digitaler Lernangebote.



EdTech dürfte nicht nur zum umsatzstärksten, sondern auch zum profitabelsten digitalen Sektor avancieren.



Vor etwas mehr als einem Jahr haben wir bei einer Investmentkonferenz auf den Bahamas einen erfolgreichen Serien-Entrepreneur namens Brad Loiselle kennengelernt. Seine EdTech-Firma iPal Interactive Learning Inc. verkaufte er in 2011 an Knightsbridge Human Capital Solutions Inc., die im Jahre 2015 selbst zu einer Bewertung von 80 Mio. CAD von der bekannten Adecco-Group übernommen wurde (Quelle: www.lhh.com/press-room/news/adecco-announces-acquisition-of-knightsbridge-human-capital-solutions).





Aufgrund dessen hatte er genug Kapital, um eine Firma an den Start zu bringen, die das Potenzial hat, eine milliardenschwere Bewertung zu erreichen. Er investierte nicht nur eine Menge Geld, sondern auch viel Zeit, um die perfekten Voraussetzungen für einen Megaerfolg zu schaffen.Seine ausführliche Geschichte finden Sie hier:www.linkedin.com/pulse/equalizing-global-education-building-future-value-ed-tech-loiselleWährend sich die breite Masse der Start-ups auf den nordamerikanischen EdTech-Markt konzentrierte, zielte Brad Loiselle mit seiner neuen Gesellschaft trotz der hohen Markteintrittsbarrieren auf den riesigen indischen Markt mit mehr als 1,3 Mrd. Einwohnern und über 1,0 Mrd. mobilen Geräten ab. Hier herrscht ein eingeschränkter Zugang zu Bildungsmöglichkeiten. Die indische Regierung investiert "nur" 3,8 Prozent des Bruttoinlandsproduktes in Bildung und es gibt nicht genug qualifizierte Lehrer für die hohe Anzahl an Schülern bzw. Studenten.Was würden Sie für Ihre eigenen Kinder tun? Würden Sie sich auch verschulden, um Ihren Kindern eine bessere Ausbildung zu Gute kommen zu lassen, was ihnen wiederum später ein besseres Leben ermöglichen könnte?In Indien würden sich 71 Prozent der Eltern verschulden, um ihren Kindern zu einer Universitätsausbildung zu verhelfen. 41 Prozent der indischen Eltern ist die Ausbildung ihrer Kinder wichtiger, als die eigene Altersvorsorge (Quelle: www.business-standard.com/article/current-affairs/parents-willing-to-go-into-debt-to-fund-child-education-hsbc-116062000538_1.html).Das Marktpotenzial ist einfach enorm. Derzeit befinden sich 251,5 Mio. Schüler in der zweiten Klasse und diese Zahl soll bis 2030 auf 600 Mio. ansteigen. Bis zum Jahre 2025 sollen 25 Prozent aller Arbeitskräfte auf der Welt aus Indien kommen.Kein Wunder, dass sich das Umsatzvolumen im indischen Online-Education-Sektor in diesem Jahr auf 40 Mrd. USD verdoppeln soll! Aber das dürfte erst der Anfang sein, denn die indische Regierung hat sich auf die Fahne geschrieben, 500 Mio. Menschen bis zum Jahr 2022 weiterzubilden und dazu Initiativen wie "Skill India" und "Digital India" ins Leben gerufen.Um dieses Ziel zu erreichen, ist eine Plattform notwendig, die Zugang zu einem qualifizierten und breit gefächerten Bildungsangebot bieten kann. Hier kommt unsere heutige Top-Empfehlung(WKN:) mit ihrer etablierten Plattform www.betteru.in ins Spiel.Dreieinhalb Jahre Vorbereitung hat es gebraucht, um betterU als führenden Online-Education-Anbieter in Indien zu positionieren und alle Hürden zu überwinden, an der die Konkurrenz gescheitert ist. Zudem ist es dem Management unter der Führung von Brad Loiselle gelungen, exzellente Regierungskontakte aufzubauen.Um in solch einem Riesenmarkt zu bestehen, muss man als Online-Education-Anbieter ständig landesweit präsent sein und dies geht nur mit einem starken Medienpartner. betterU hat sich mit der Times of India Group (timesofindia.indiatimes.com) die Nr. 1 in Indien als strategischen Partner gesichert, der rund 30 Mio. CAD an landesweiter Werbung (TV, Radio, Zeitungen, Zeitschriften und Internet) für das betterU-Online-Kursangebot bereitstellt und dafür eine 50 Prozent-Beteiligung an der indischen Tochtergesellschaft von betterU erhalten hat.Im Anschluss daran hat sich betterU die weltweite Crème de la Crème der Anbieter von Online-Lehrkursen als Partner gesichert und diese auf seiner Plattform vereint, wo mittlerweile mehr als 10.000 verschiedene Kurse offeriert werden. betterU kümmert sich um die Kundenakquise und die Zahlungsabwicklung in Landeswährung. Der Kunde wird nach erfolgter Registrierung bei betterU automatisch an den jeweils ausgewählten Online-Kursanbieter weitergeleitet. Im Gegenzug erhält betterU eine substanzielle Umsatzbeteiligung in Höhe von 20-50 Prozent an den vermittelten Online-Kursen.Neben dem Thema Online-Weiterbildung (B2C) gibt es für betterU auch lukrative Expansionsmöglichkeiten im Bereich B2B (Corporate Training) sowie Personalbeschaffung (Recruitment).betterU ist es kürzlich ebenfalls gelungen, mit Satnam Singh eine lebende indische Legende als Werbebotschafter zu gewinnen. Er war der erste indische Basketballspieler, der es im Jahre 2015 von einer Highschool direkt in die NBA schaffte. Seine komplette Erfolgsgeschichte wurde sogar in "One in a Billion" verfilmt und kann auf Netflix angesehen werden.Außerdem baut betterU ein illustres Beratergremium auf. Bisher konnte man Vishnu Prakash, den ehemaligen High Commissioner of India, und Stewart Beck, Kanada´s ehemaligen High Commissioner in Indien, als Berater gewinnen.

FAZIT: Unter Berücksichtigung von rund 49,5 Mio. ausstehenden Aktien liegt der Börsenwert von betterU Education Corp. (WKN: A2DM3W) bei 24,3 Mio. CAD. Im Zuge des indirekten Börsengangs sammelte das Unternehmen 3,08 Mio. CAD an frischem Kapital ein.

Interessanterweise hat sich Brad Loiselle, der CEO von betterU, zu einer sechsjährigen Haltefrist für seine 15 Mio. Aktien verpflichtet. Das sind drei Jahre mehr, als von der TSX Venture Exchange vorgeschrieben. Das gefällt uns ausgesprochen gut.

Bereits bei weniger als 30.000 vermittelten Kursen pro Jahr mit einem Durchschnittswert von 145 CAD pro Online-Kurs dürfte betterU die Gewinnschwelle überschreiten. Das sollte bereits im laufenden Geschäftsjahr der Fall sein. Internen Schätzungen zufolge soll sich der Umsatz bis zum Jahr 2020 verzehnfachen und das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) auf mehr als 14 Mio. CAD explodieren.

Bis zum Ende der viermonatigen Sperrfrist der im Zuge des Reverse Takeovers platzierten Aktien ist der Streubesitz sehr gering. Das sorgte nach Handelsstart zu einer wahren Kursexplosion, so dass die betterU-Aktie in der Spitze einen Kurs von 1,05 CAD erreichte. Mittlerweile ist die Aktie auf ein äußerst attraktives Kaufniveau zurückgekommen.

In den nächsten Monaten sehen wir bei betterU Education Corp. (WKN: A2DM3W) ein erstes Kursziel von 1,00 Euro. Das Chance-/Risikoverhältnis erachten wir als sehr vielversprechend und rechnen mit einer Fülle an guten News.

Die Aktie von betterU Education Corp. (WKN: A2DM3W) kann spesengünstig in Frankfurt gehandelt werden. Bitte agieren Sie nur mit streng limitierten Orderaufträgen.

