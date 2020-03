Die beste deutsche Aktie

Weitere Suchergebnisse zu "RIB Software":

Liebe Leserinnen und Leser,

jede Woche nehme ich eine umfangreiche Untersuchung der deutschen Aktien vor. Das läuft nach speziellen Algorithmus ab, bei dem sehr viele Filter integriert sind. Damit meine ich zum Beispiel Gleitende Durchschnitte, den Volumentrend, Bollinger-Bänder, lineare Regression usw.. Es ist eine Vielzahl aufeinander abgestimmter Komponenten. Das Ergebnis ist eine Aktienliste mit üblicherweise 30 bis 40 Aktien. Nachdem nun in den vergangenen Wochen der deutsche Aktienmarkt schwer unter die Räder gekommen ist, gibt es jetzt nur noch einen einzigen Wert, der meine Kriterien erfüllt.

Hier ist er, die Aktie der RIB Software:

Bild: Wochen-Chart der RIB-Software [WKN: A0Z2XN]

Es winkt ein sicherer Gewinn

Die Aktie von RIB ist im SDAX gelistet und das Unternehmen ist spezialisiert auf Unternehmenssoftware für das Bauwesen. Die große Stärke der Software lag immer in der Materialsteuerung, um Großprojekte umzusetzen. RIB hat sich im Laufe der Jahre jedoch deutlich weiterentwickelt. Inzwischen ist man in der Lage eine umfangreiche Softwarepalette für das Baumanagement anzubieten. Dazu gehören natürlich auch cloud-basierte Unternehmenslösungen.

Im Februar 2020 kündigte der französische Schneider Electric-Konzern ein öffentliches Übernahmeangebot für RIB Software an. Durch das Angebot von Schneider in Höhe von 29 Euro pro Aktie wird RIB mit 1,5 Milliarden Euro bewertet. Aktuell steht der Kurs der Aktie bei 27,90 Euro und bietet deshalb einen scheinbar sicheren Gewinn an.

Viel Erfolg wünscht Ihnen

Christian Lukas

www.Trading-Ideen.de

P.S.: Den oben beschriebenen Algorithmus wenden wir bei unseren Wikifolio „TrendBulle“ an. Wir halten zurzeit 100% Cash und warten auf einen geeigneten Einstieg. Aufgrund der niedrigen Aktienkurse stehen die Chancen sehr gut, dass wir in kürzester Zeit einen hohen Wertanstieg verzeichnen werden.