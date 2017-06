Die beste Gold-Zeit

Im Juni könnte es sich besonders lohnen nach Goldinvestments zu schielen. Denn das edle Metall unterliegt einer bereits lange beobachteten Saisonalität. Nicht nur für physisches Gold, sondern besonders auch für Goldminenaktien scheint es die richtige Zeit um zuzuschlagen.

Gerade von etwa Mitte Juli bis Februar ist in der Regel ein Preisanstieg zu verzeichnen. Grund dürfte die Nachfrage des Schmuckhandels für das Weihnachtsgeschäft sein. Und vor allem ab September, wenn die Hochzeitssaison in Indien kommt, wird vermehrt Gold geordert. Denn nach wie vor gehören dort Goldgeschenke traditionell dazu.

Ein zukünftiger aussichtsreicher Goldlieferant ist TerraX Minerals. Die Gesellschaft befindet sich mit seinem im Alleineigentum stehenden Yellowknife City-Goldprojekt im hervorragenden Yellowknife-Grünsteingürtel in den kanadischen Nordwest-Territorien. Das Projekt punktet mit sehr guten Bohrergebnissen sowie besten Infrastruktur- und sonstigen Rahmenbedingungen und ist eines von sechs hochgradigen Goldcamps in Kanada.

Vielleicht tragen zum Phänomen Saisonalität inzwischen auch die Anleger selbst bei. Ganz anders als beim Gold sieht die Saisonalität beim Silber aus. Aufgrund seiner Eigenschaft als wichtiges Industriemetall steigt der Preis des Silbers vor allem zu Jahresanfang an. Denn die Industrie scheint zu Beginn eines neuen Jahres, wenn die Planungen für das neue Jahr laufen, das Metall verstärkt zu ordern.

Bei den Silbergesellschaften fällt Endeavour Silver auf. Kontinuierlich steigende Produktionsmengen seit dem Beginn in 2004 zeigen, dass die Wachstumsstrategie aufgeht. Drei Silber- und Goldminen in Mexiko sorgen dafür. Gerade hat Endeavour wieder 100 Prozent der Anteile an zwei Mineralkonzessionsgruppen in Mexiko, Bundesstaat Zacatecas, einer historischen Silbergegend, hinzugekauft.

Nimmt man zur Saisonalität des Goldes noch die Null- beziehungsweise Negativzinspolitik hinzu, sowie die weltweiten Krisenherde, ist gerade jetzt die Zeit auf Edelmetalle zu setzen. Denn geschichtlich hat Gold als Werterhaltungsmittel nie enttäuscht.





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



