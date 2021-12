Die beliebtesten Krytpo-ETPs auf wikifolio.com

Auch wenn die zurückliegenden Wochen schwierig waren, Bitcoin und Ethereum werden das Jahr 2021 nach aktuellem Stand mit deutlichen Kursgewinnen beenden.

Quelle: unsplash.com

Und der Bullenmarkt dürfte sich darüber hinaus fortsetzen, zumindest wenn es nach den Analysten der Nachrichtenagentur Bloomberg geht. In ihrem „Global Cryptocurrencies Outlook 2022 Report“ rechnen sie mit weiteren Preisanstiegen bei Bitcoin und Ethereum. Und sie gehen davon aus, dass die starken Schwankungen beim Bitcoin-Preis künftig zunehmend nachlassen werden, da der Markt reifer werde. So könnte etwa das Wachstum von Non-Fungible Tokens (NFTs) die Akzeptanz von Kryptowährungen verstärken.

Eine konkrete Preisprognose geben die Analysten für den Bitcoin ab. Er sei auf dem Weg zur 100.000 US-Dollar-Marke, heißt es. Steigende Nachfrage treffe hier auf sinkendes Angebot, zumal die Adaption der Kryptowährung im Mainstream immer weiter voranschreite. Die Bloomberg-Analysten verweisen dabei unter anderem auf Bitcoin-ETPs und -Futures in den USA, Kanada und Europa.

Krypto-ETPs auf wikifolio.com im Detail

Krypto-ETPs werden gerade auch von den wikifolio-Tradern genutzt, um in den entsprechenden Musterdepots eine Aushaftung zum Markt aufzubauen. Es gibt mittlerweile über 30 handelbare Krypto-ETPs auf wikifolio.com. Die beliebtesten haben wir vor wenigen Tagen in folgendem Blogbeitrag vorgestellt:

So handelt die wikifolio Community Bitcoin, Ether & Co.

Auf vielfachen Wunsch haben wir die beliebtesten Krypto-ETPs nun auf Herz und Nieren geprüft – und noch ein paar Infos ergänzt. Die folgenden Tabellen zeigen das in den jeweiligen ETPs über alle wikifolio-Zertifikate insgesamt investierte Kapital (per 9.12.2021), die Gesamtkostenquote (total expense ratio, TER) des ETP sowie den Spread (per 14.12.2021). Letzterer soll nur der Orientierung dienen und ist mit Vorsicht zu genießen. Die Spreads schwanken je nach Marktlage und Handelsplatz und können von den angegebenen Werten stark abweichen.

Das Krytpo-Urgestein: ETPs auf BitcoinDie Nummer 2: ETPs auf EthereumSonstige beliebte Krypto-ETPs

Wer über die Klassiker Bitcoin und Ethereum hinaus auf dem Kryptomarkt via ETPs aktiv werden möchte, kann auf wikifolio.com vorrangig auf Produkte von 21Shares zurückgreifen (siehe Tabelle). Handelbar ist darüber hinaus auch noch jeweils ein ETN auf Solana und auf Tron des Anbieters VanEck.

Disclaimer: Jedes Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den prospektrechtlichen Dokumenten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft (Endgültige Bedingungen, Basisprospekt nebst Nachträgen bzw. den Vereinfachten Prospekten) auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Der Inhalt dieser Seite stellt keine Anlageberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Disclaimer − Wichtiger rechtlicher Hinweis

wikifolio Financial Technologies AG hat alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um sicher zu stellen, dass die auf wikifolio.com bereitgestellten Informationen zur Zeit der Bereitstellung richtig und vollständig sind. Dennoch kann es zu unbeabsichtigten und zufälligen Fehlern gekommen sein, für die wir uns entschuldigen.