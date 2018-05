aventron-Aktie: Wachstum mit kontrolliertem Risiko - Kaufempfehlung - Aktienanalyse

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - aventron-Aktienanalyse von Analyst Dr. Norbert Kalliwoda von DR. KALLIWODA Research:



Dr. Norbert Kalliwoda, Aktienanalyst von Dr. Kalliwoda Research, nimmt die Coverage für die Aktie der aventron AG (ISIN: CH0023777235, WKN: A0PA3C, Ticker-Symbol: AVEN) mit einer Kaufempfehlung auf.



Das Unternehmen zeichne sich durch einzigartige Positionierung unter den Grünstromproduzenten in Europa durch Kombination von fokussierter, geografisch und technologisch diversifizierter Expansion mit soliden Bilanzierungs- und Finanzierungspraktiken aus. Die Unternehmensstruktur sei bemerkenswert schlank und kosteneffizient. Der Fokus richte sich auf nachhaltige Unternehmensfuhrung (Health & Safety, Corporate Governance).



Starkes operatives Ergebnis im Jahr 2017 trotz widrigen operativen Umfeldes mit extremer Trockenheit im Bereich Wasserkraft und eines schlechten Windjahres belege funktionierende Diversifikationspolitik und reflektiere gleichzeitig Skaleneffekte und positive Beiträge aus betrieblichen Optimierungen wie der Einführung digitaler Asset-Management-Instrumente.



Deutliche Steigerungen bei Ertrag und Cash Flow würden eine Dividendenerhöhung erlauben. aventron sei seit Unternehmensgründung im Jahre 2005 profitabel und zahle seit Börsennotierung eine Dividende mit einem Dividendenertrag in den letzten Jahren von 2,3%. Weitere Kapitalerhöhung im laufenden Jahr sollte für eine Verbreiterung der Aktionärsbasis sorgen.









Der Analyst erwarte, dass die mittelfristigen Wachstumsziele gut oder sogar früher erreichbar seien als aktuell prognostiziert. Auf Basis seiner DCF-Kalkulation ergebe sich ein Kursziel von EUR 14,00. Vor diesem Hintergrund erscheine die Aktie attraktiv bewertet.Unser Urteil für die aventron-Aktie in der Eröffnungsanalyse lautet "kaufen", so Dr. Norbert Kalliwoda, Aktienanalyst von Dr. Kalliwoda Research. (Analyse vom 28.05.2018)BIRW - Bern Börse Index-Aktienkurs aventron-Aktie:9,80 CHF +2,08% (28.05.2018, 09:08)ISIN aventron-Aktie:CH0023777235WKN aventron-Aktie:A0PA3CTicker-Symbol aventron-Aktie:AVENaventron AG (ISIN: CH0023777235, WKN: A0PA3C, Ticker-Symbol: AVEN) ist ein europäischer, unabhängiger Energieerzeuger, der ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien produziert. Das Unternehmen wurde 2005 vom Schweizer Unternehmen Electra Birseck Münchenstein (EBM) als Kleinkraftwerk Birseck (KKB) gegründet und war anfangs auf die Stromproduktion aus Wasserkraft fokussiert. Seit Gründung ist das Unternehmen in jedem Jahr profitabel und hat Dividenden ausgeschüttet. EBM ist weiterhin der größte Anteilseigner mit 46,2% Beteiligungsanteil. 90% des Aktienkapitals werden von Schweizer Energieversorgern und institutionellen Anlegern gehalten.aventron AG verfolgt eine profitable, diversifizierte Wachstumsstrategie und ist heute mit Wasser-, Wind- und Solarkraftwerken in 6 Ländern Europas aktiv: Schweiz, Norwegen, Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien. Die installierte Kapazität beträgt per 31.12.2017 386,1 MW, womit aventron einer der drei größten unabhängigen Energieerzeuger im Bereich erneuerbarer Energien (Wind-, Solar- und Hydo-Energie) in der Schweiz ist. (28.05.2018/ac/a/a)Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse/Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.