aventron AG - Wachstum mit kontrolliertem Risiko

Einzigartige Positionierung unter den Grünstromproduzenten in Europa durch Kombination von fokussierter, geografisch und technologisch diversifizierter Expansion mit soliden Bilanzierungs- und Finanzierungspraktiken.



Bemerkenswert schlanke und kosteneffiziente Unternehmensstruktur. Fokus auf nachhaltige Unternehmensführung (Health & Safety, Corporate Governance).



Starkes operatives Ergebnis im Jahr 2017 trotz widrigen operativen Umfeldes mit extremer Trockenheit im Bereich Wasserkraft und eines schlechten Windjahres belegt funktionierende Diversifikationspolitik und reflektiert gleichzeitig Skaleneffekte und positive Beiträge aus betrieblichen Optimierungen wie der Einführung digitaler Asset-Management-Instrumente.



Deutliche Steigerungen bei Ertrag und Cash Flow erlauben Dividendenerhöhung. Aventron ist seit Unternehmensgründung im Jahre 2005 profitabel und zahlt seit Börsennotierung eine Dividende mit einem Dividendenertrag in den letzten Jahren von 2,3%.



Weitere Kapitalerhöhung im laufenden Jahr sollte für eine Verbreiterung der Aktionärsbasis sorgen.



Wir erwarten, dass die mittelfristigen Wachstumsziele gut oder sogar früher erreichbar sind als aktuell prognostiziert. Auf Basis unserer DCF Kalkulation ergibt sich ein Kursziel von EUR 14. Vor diesem Hintergrund erscheint die Aktie attraktiv bewertet. Unser Urteil in der Eröffnungsanalyse lautet Kaufen.



