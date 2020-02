animusX - Heftiger Stimmungseinbruch in der Investoren Sentiment Umfrage

Die Stimmung ist heftig eingebrochen, von Euphorie ging es binnen weniger Tage direkt in die Depression. Was das bedeutet, untersuche ich in Kapitel 03 meiner aktuellen Börsenbrief Ausgabe.Auszüge und wichtige Indikatoren aus meiner Analyse für das Handelsblatt und meiner Interpretation:„Die Stimmung unter den Anlegern ist von 4,4 auf -2,3 eingebrochen. Ein so starker Stimmungseinbruch ist selten und ist in der Regel der Auftakt für eine längere Phase mit schlechter Stimmung.“„Anders als bei den kurzfristigen Befürchtungen bleibt jedoch mittelfristig die Zuversicht groß. Mit den fallenden Kursen steigt die Zuversicht für steigende Kurse in der Zukunft. Viele Anleger betrachten den Ausverkauf offensichtlich als lang ersehnte Kaufgelegenheit. Das zeigt sich auch in der Kaufbereitschaft, die ebenfalls angesprungen ist.“„Dem Sentimentumschwung können wir entnehmen, dass die lang anhaltende Rallye nun erst einmal unterbrochen ist. Doch weiterhin suchen Anleger nach Chancen und stehen parat, um Aktien einzusammeln, wenn sie günstig zu haben sind. Das wirkt wie eine Unterstützung und könnte helfen, das der Aktienmarkt den Coronavirus zügig einpreist.“Das03 meiner Ausgabe von letzten Freitag mit weiterenkönnen Sie unter https://www.heibel-ticker.de/heibel_tickers/1707#ch03 finden. Wer sich für mögliche Chancen interessiert, kann sich dazu im Heibel-Ticker PLUS Kapitel 04 für Abonnenten informieren: https://www.heibel-ticker.de/heibel_tickers/1706#ch04