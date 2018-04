adidas-Aktie strotzt vor Stärke - Kursziel 250 Euro - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.

Während viele Aktien derzeit auf Tauchstation gehen würden, drehe das Papier des Herzogenauracher Konzerns voll auf. Zuletzt habe die adidas-Aktie ein neues Rekordhoch markiert.

Die 2017 gegründete Speedfactory sei ein Musterbeispiel für die vernetzte Produktion und dafür, wie sich ein Unternehmen durch Innovationen einen Vorsprung vor der Konkurrenz verschaffte. Dieses Projekt sei ein Teil der großen Kosteneinsparungsmaßnahmen bei adidas. Komme CEO Kasper Rorsted hier weiter so gut voran, sei mittelfristig eine Nettomarge von 10% möglich. Dann käme adidas auf ein KGV von 19, was in der Peergroup günstig wäre. Sein Kursziel für die adidas-Aktie laute 250 Euro und der Stopp sollte bei 162 Euro platziert werden, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 17.04.2018).

