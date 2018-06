adidas-Aktie nimmt jetzt Schwung auf - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "adidas":

Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.



Noch zehn Tage, dann starte die Fußball-WM in Russland. Sie sei ein riesen Geschäft für den Konzern. Er sponsere bei der WM elf Mannschaften, darunter die drei Top-Favoriten Deutschland, Argentinien und Spanien. “Natürlich hoffen wir, dass unsere Teams möglichst weit kommen“, so CEO Kasper Rorsted zur “Rheinischen Post“.



Ein DFB-Trikot sei für die Fans kein Schnäppchen: Die Replica-Variante koste 89,95 Euro, für das Original-Trikot würden 129,95 Euro fällig. Bei der letzten WM 2014 in Brasilien habe adidas über drei Mio. Deutschland-Trikots verkauft - insgesamt acht Mio. Nationaltrikots. Der Konzern habe 2014 insgesamt 2,1 Mrd. Euro mit Trikots, Fußballschuhe, Bälle und Fanartikeln umgesetzt. Jedoch bleibe beim Trikotverkauf unterm Strich nicht allzu viel hängen bei adidas. Das DFB-Trikot der WM 2014 habe 85 Euro gekostet, davon habe der Handel 37,43 Euro eingestrichen, adidas hingegen nur 16,26 Euro.



Rorsted möchte aus diesem Grund noch viel mehr auf den Onlinehandel setzen. Bis 2020 wolle er vier Mrd. Euro im eigenen Webshop erlösen, aktuell seien es 1,5 Mrd. Euro. Das Ziel sei eine Herausforderung, jedoch nicht unrealistisch. In Q1 sei der adidas-E-Commerce um 27% gewachsen und sei wieder der am stärksten wachsende Vertriebskanal gewesen.









Das Wertpapier nehme jetzt Schwung auf. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis es über die Marke von 200 Euro springt.Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", sieht die Rally bei der adidas-Aktie damit aber noch längst nicht am Ende. Das Kursziel bleibe bei 250 Euro, der Stopp sollte bei 162 Euro gesetzt werden. (Analyse vom 04.06.2018)