adidas-Aktie: 200-Euro-Marke in Sicht - Aktienanalyse

Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", ist für die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) positiv gestimmt.



Die adidas-Aktie ziehe heute auf dem deutschen Aktienmarkt besonders voran. adidas-Chef Kasper Rorsted stehe momentan etwas in der Kritik, dass er die Händler mit seiner Marken-Politik verärgere. Er möchte nämlich alles exklusiv gerne im Look and Feel von adidas haben. Das sei verständlich, weil man da höhere Preise verlangen könne. adidas wolle mittelfristig 60% seiner Umsätze in solchen Läden machen.



Die adidas-Aktie performe heute sehr gut.



Laut Thomas Bergmann kann die adidas-Aktie die Marke von 200 Euro und auf mittlere Sicht die alten Höchststände wieder erreichen, so der Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.05.2018)









Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:194,25 EUR +0,47% (25.05.2018, 16:13)Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:193,30 EUR -0,44% (25.05.2018, 16:27)ISIN adidas-Aktie:DE000A1EWWW0WKN adidas-Aktie:A1EWWWTicker-Symbol adidas-Aktie:ADSNASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:ADDDFDie adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 56.888 Mitarbeitern aus über 100 Ländern produziert adidas mehr als 900 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von 21,218 Mrd. Euro (bezogen auf das Jahr 2017). (25.05.2018/ac/a/d)