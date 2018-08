adesso: Überzeugendes Modell

Weitere Suchergebnisse zu "Adesso":

Der Dortmunder IT-Dienstleister adesso AG gehört zu denwachstumsstärksten Vertretern der Branche. Dies hat auch der Aktienkursin den letzten Jahren nachvollzogen und sich allein zwischen Anfang 2016und Anfang 2017 verdreifacht. Doch seitdem stagniert dieKursentwicklung, obwohl es operativ weiter steil aufwärts geht. Daskönnte für Anleger eine neue Chance bieten. So hat adesso im erstenQuartal den Umsatz erneut zweistellig, um 17,2 Prozent gesteigert unddas Ergebnis um über 40 Prozent verbessert.Im laufenden Jahr wollen die Dortmunder um mindestens 9 Prozent auf über350 Mio. Euro wachsen und das EBITDA mindestens im gleichen Umfangerhöhen. Angesichts des sehr hohen Mitarbeiterwachstums, mit dem adessovon dem Ruf als sehr guter Arbeitgeber profitiert und sich vonzahlreichen Wettbewerbern abhebt, und der sehr guten Auftragssituationerscheint diese Zielsetzung gut erreichbar. So hat das Unternehmen erstkürzlich gemeldet, im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung einenRahmenvertrag im Volumen von 25 Mio. Euro vom Beschaffungsamt desBundesministeriums des Innern (BMI) gewonnen zu haben.Da es sich hierbei um eine Folgebeauftragung handelt, dokumentiert sieauch die hohe Kundenzufriedenheit und die Fähigkeit von adesso, großeund komplexe IT-Projekte reibungslos abzuwickeln. Dementsprechend hatdas Unternehmen in den letzten Jahren von keinem größeren havariertenProjekt berichten müssen. Und die Perspektiven sind überzeugend: DieBedeutung der IT im Wirtschaftsleben nimmt rasant zu (Stichwort:Digitalisierung), das von adesso aufgebaute Geschäft mit eigenerStandardsoftware für den Versicherungssektor ist sehr erfolgreichangelaufen und soll auf den Bankenbereich übertragen werden und auch dieInternationalisierung des Geschäftsmodells ist vielversprechend.