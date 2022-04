adesso SE: „Steiler Wachstumskurs führt zu neuen Umsatz- und Gewinnrekorden"

Nachdem adesso bereits im Februar angekündigt hatte, die eigenen Ziele in 2021 deutlich übertroffen zu haben, stellte die Veröffentlichung der Zahlen im Geschäftsbericht keine große Überraschung mehr dar. Gleichwohl hat adesso damit ein exzellentes Jahr abgeschlossen, in dem erneut deutliche Umsatz- und Gewinnrekorde aufgestellt wurden.



Während sich der Umsatz um 30 Prozent auf 678 Mio. Euro erhöhte, wurden das EBITDA um 70 Prozent auf 102 Mio. Euro und der Jahresüberschuss sogar um 130 Prozent auf 48 Mio. Euro gesteigert. In den Gewinnzahlen ist zwar ein einmaliger Sonderertrag aus dem Verkauf eines Tochterunternehmens in Höhe von 17 Mio. Euro enthalten, doch auch ohne diesen Effekt war das Ergebniswachstum deutlich überproportional.





Damit hat adesso das seit Jahrzehnten anhaltende ununterbrochene Wachstum, das sich im Durchschnitt der letzten zehn Jahre auf 20 Prozent p.a. beläuft und von deutlich überproportionalen Gewinnzuwächsen begleitet wurde, auch 2021 erfolgreich fortgesetzt. Angesichts der erneut deutlich vergrößerten Mitarbeiterbasis, der lebhaften Nachfrage aus den adressierten Branchen, den an Schwung gewinnenden Aktivitäten mit den eigenen Software-Produkten und der Vielzahl inhaltlicher und geographischer Wachstumsinitiativen ist ein Ende dieser Entwicklung aktuell nicht absehbar.Dementsprechend plant adesso auch für 2022 trotz der erhöhten wirtschaftlichen und inflationären Risiken mit einem weiteren Umsatz- und Ergebniswachstum. Auch wir sehen keine Veranlassung, unser auf der Annahme eines fortgesetzten und profitablen Wachstums beruhendes Schätzszenario zu ändern. Auf dessen Basis sehen wir für die Aktie, deren exzellente Entwicklung kürzlich mit der Aufnahme in den SDAX gekrönt wurde, weiter beträchtliches Aufwärtspotenzial bis 246 Euro.Unser Urteil bleibt dementsprechend „Strong Buy“.Die Studie steht unter www smc-research com als kostenloser Download zur Verfügung. Dort finden Sie auch weitere Publikationen sowie Informationen über das Konzept und die Research-Leistungen von SMC-Research.

