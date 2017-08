Zykliker und Risiko-Aktien - Gefahr von Rückschlägen steigt

Die wirtschaftliche Stimmung in Deutschland ist gut. So notierte beispielsweise der Ifo-Geschäftsklimaindex im Juli auf einem Höchststand. Doch Anleger sollten sich nicht täuschen lassen. Einige Unternehmen könnten Rückschläge erleiden. Schon die Berichtssaison zeigte beispielsweise bei vielen Chemie-, Industrie- und Bankenwerten, dass die Erwartungen zu hoch sind und die Kurse dieser Unternehmen zu weit gelaufen sind. Unsere Favoriten im Bereich “Absicherung” bleiben die US-Märkte – beispielsweise mit einem Put auf den NASDAQ CE7AJD oder den Dow Jones HW3WG9. Bei der Derivatebörse gettex können Sie diesen Optionsschein übrigens kostenfrei handeln.

Ein weiterer Belastungsfaktor bleibt die Autoindustrie, die sowohl zyklisch als auch strukturell und aufgrund der Wechselkurse unter Druck steht“, so die Einschätzung der Fidelity-Analysten, die wir hier vorstellen möchten.

Anleger sollten auf solide Qualitätswerte setzen

Seit 2009 kennen die Börsen nur noch eine Richtung: nach oben. Doch die Börse ist keine Einbahnstraße. Die Zeichen einer Übertreibung mehren sich. Ein Indiz dafür: Zykliker und Unternehmen mit niedriger Qualität führten den Markt über die letzten zwölf Monate an. Und wenn Anleger nicht mehr auf die Güte von Unternehmen achten, die sie kaufen, ist das ein Zeichen für Euphorie.

Einige Frühindikatoren deuten darauf hin, dass die Stimmung wechseln dürfte: So fiel der Citigroup-Economic-Surprise-Index, der bisher überraschend positive Wirtschaftsdaten zeigte, in den vergangenen Monaten deutlich. Einkaufmanagerindizes, die schon früh eine nachlassende wirtschaftliche Dynamik registrieren, scheinen ihren Höhepunkt erreicht zu haben und drehen nach unten. So hat zum Beispiel der ISM-Einkaufsmanagerindex für die USA nachgegeben. Auch die höhere Notierung des Euro sorgt für Gegenwind bei Exportwerten.

Unternehmensergebnisse im zweiten Quartal teilweise ernüchternd

„In diesem Umfeld wird es immer schwieriger, die bisherigen hohen Erwartungen der Märkte zu erfüllen. Aus meiner Sicht ist die Gefahr weiterer Enttäuschungen groß. Das gilt vor allem für zyklische Unternehmen und Werte von niedriger Qualität. Ihre Kurse preisen einen starken wirtschaftlichen Aufschwung ein“, so von Engelbrechten. Anleger sollten jetzt konsequent auf Qualität und solide Wachstumswerte setzen. Darunter fallen Unternehmen, die sich durch ein hohes kontinuierliches Wachstum auszeichnen, das auch in einem schwierigen Umfeld hält, und deren Geschäftsmodell relativ unabhängig von Konjunkturzyklen ist. Oftmals zeichnen sich solche Unternehmen auch durch eine nachhaltig hohe Gesamtkapitalrendite und höhere Wachstumsraten als der Gesamtmarkt aus.

