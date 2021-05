Zwischen Kohl und Kohle!

Immer mehr Menschen entscheiden sich für eine vegetarische oder vegane Ernährung. Ob es nun ethische, wirtschaftliche, ideologische oder modische Gründe hat, ist dabei von Fall zu Fall unterschiedlich. Während die fleischlose Ernährung ein repräsentativ für eine moderne Weltanschauung ist und sogar teilweise als Statussymbol dient, essen 38% der indischen Bevölkerung kein Fleisch – das sind immer noch über eine halbe Milliarde Menschen und damit ungefähr so viel wie die gesamte EU-Bevölkerung plus Großbritannien. In Deutschland, Österreich und Großbritannien liegt die Rate der Vegetarier bei jeweils 9% und Italien führt den europäischen Raum mit 10% an. Die fleischlose Ernährung verbreitet sich also stark.



Das geht natürlich nicht spurlos an der Wirtschaft vorbei. Letzte Woche (20.05.2021) ging der schwedische Hafermilch-Herrsteller Oatly (NASDAQ: OTLY; FRA: 9ZX) mit einer Marktkapitalisierung von über $1.4 Milliarden an die Börse. Oatly bietet Milchersatzprodukte an, welche auf Haferbasis hergestellt werden. Klar, zwar ist Milch kein Fleisch, aber dennoch ein essenzieller Teil der Tier- und Fleischindustrie. Gerade die weite Verbreitung von Milchprodukten hindert viele Vegetarier daran den Sprung zum Veganismus zu wagen. Oatly bietet neben Hafermilch auch Schokoladendrinks, Kaffee, Joghurt, Eis und sogar Brotaufstriche an und erleichtert den Umstieg.

Damit wirbt Oatly aber nicht. Das, was das Unternehmen so besonders macht, ist, dass der Herstellungsprozess rund 80% weniger Treibhausgase verursacht, 79% weniger Land gebraucht wird und 60% energieeffizienter ist als die Produktion herkömmlicher Milch. Dass hierbei auch keine Kühe unter grausamsten Bedingungen leben müssen, versteht sich von selbst. Oatly setzt damit ein klares Zeichen, indem es auf die starke Belastung unseres Planeten durch die Tier- und Fleischindustrie aufmerksam macht – und Oatly ist nicht alleine.

Bereits 2019 ging Beyond Meat (NASDAQ: BYND; FRA: 0Q3) mit seinen Fleischersatzprodukten an die Börse. Auch die Beyond Meat Produkte sind deutlich umweltschonender.



Mit Blick auf den globalen Sojabohnenpreis sehen wir, dass auch dieser durch die erhöhte Nachfrage durch die Decke ging. Gerade im vergangenen Jahr hat sich dieser fast verdoppelt und ist ein weiteres Indiz für das rasante Wachstum des Sektors der Fleischalternativen. Ob Oatly aber dieses Wachstum in Profit seiner Anleger umwandeln kann, bleibt abzuwarten.

Wollen Sie beim nächsten Einstieg dabei sein?

Anmeldung: www.hkcmanagement.de