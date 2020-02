Zweimal Käufe bei Encavis und ein ausgeglichenes Verhältnis bei einem RWE Call

Heute sind besonders zwei Knock-out Calls (WKN MC3TRD und MC1UP6) auf das im SDAX notierte Unternehmen Encavis sehr stark bei den Anlegern gefragt. Bei den beiden Knock-out Calls sind ausschließlich Käufer zu verzeichnen. Encavis ist ein Produzent von Storm aus erneuerbaren Energien.





Auch bei einem alten Bekannten sind zum Wochenende hin in Stuttgart fast nur Käufer unterwegs. Gefragt ist heute – wie bereits seit einigen Tagen – ein Call-Optionsschein auf Allianz (WKN MF9FMJ). Der Basiswert steht heute mit 231,45 Euro bei einem Tagesplus von knapp 0,75 %.Bei dem Call-Optionsschein auf RWE (WKN MC6EH3) halten sich Käufer und Verkäufer heute in etwa die Waage. Die RWE Aktie notiert heute mit 33,49 Euro bei einem Tagesplus von über 1,7 %. EUWAX

