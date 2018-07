Zwei neue Zerobonds der EBRD

Seit dem 4. Juli sind an der Börse Stuttgart auch zwei neue Anleihen der European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) handelbar. Bei den Papieren handelt es sich um Doppelwährungsanleihen in Kasachstan Tenge (KZT) und US-Dollar. Die Nominalwährung ist KZT, Kupon- und Rückzahlungen erfolgen jedoch in US-Dollar. Käufe und Verkäufe der Anleihen können an der Börse Stuttgart in Euro abgewickelt werden. 1 Tenge entspricht derzeit ca. 0,0025 Euro. Die erste Anleihe mit der WKN A19VZZ ist zum 31.01.2019 fällig. Es handelt sich dabei um einen Zerobond, d.h. es erfolgen keine Zinszahlungen, sondern lediglich die Rückzahlung bei Fälligkeit. Die kleinste handelbare Einheit beträgt eine Million Tenge, umgerechnet 2.500 Euro. Die zweite Anleihe (WKN A19RPA) ist ebenfalls ein Zerobond und läuft bis zum 10.05.2019. Auch hier beträgt die Mindestanlagesumme eine Million Tenge. Beide Anleihen sind vom Emittenten nicht kündbar.Die EBRD, also die Bank für Wiederaufbau und Entwicklung wurde 1991 gegründet. Ihre Aufgabe ist es, die Länder in Mittel- und Osteuropa in ihrem Transformationsprozess hin zu Marktwirtschaft und privatem und unternehmerischem Handeln finanziell zu unterstützen. S&P bewertet die EBRD mit AAA.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.