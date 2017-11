Zwei neue Nachranganleihen der IKB in Stuttgart handelbar

Seit Dienstag ist eine neue Tier-/Nachranganleihe der IKB Deutsche Industriebank AG(WKN: A2E4Q9) an der Börse Stuttgart handelbar. Während der Zeichnungsfrist verzeichnete das Wertpapier eine Nachfrage in Höhe von gut 1,3 Millionen Euro in Stuttgart. Die Nachranganleihe im Volumen von 100 Millionen Euro bietet einen Zinssatz von 3,0 Prozent p.a. bei einer festen Laufzeit bis zum 14. November 2022. Die Mindeststückelung liegt bei 1.000 Euro nominal. Bei einem Kurs von aktuell 102,02 rentiert die Anleihe bei 2,56 Prozent.Aufgrund hoher Nachfrage hat das Düsseldorfer Kreditinstitut gleich nachgelegt und eine weitere Nachranganleihe (WKN: A2GSGU) mit einer Laufzeit bis zum 25. Oktober 2027 im Volumen von 50 Millionen Euro und einer jährlichen Verzinsung von 4,00 Prozent emittiert. Die kleinste handelbare Einheit liegt bei 1.000 €.Mit den Nachranganleihen will die IKB ihr regulatorisches Gesamtkapital sowie die Risikodeckungsmasse stärken und die Refinanzierung auf eine breitere Basis stellen, um das langjährige Kreditgeschäft mit dem deutschen Mittelstand weiter auszubauen.