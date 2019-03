Zwei neue Glencore-Anleihen

Die erste, fünfjährige Anleihe des Rohstoffhändlers (WKN: A2RY5E) wird zum 12.03.2024 fällig und umfasst ein Volumen von einer Milliarde USD. Deren Kupon beträgt 4,125%, Termin der ersten Zinszahlung ist der 12.09.2019. Die zweite Anleihe mit der WKN A2RY5G hingegen weist ein Emissionsvolumen von 750 Millionen USD und eine Laufzeit von zehn Jahren auf, Fälligkeitsdatum ist also der 12.03.2029. Hierbei ist der Zinssatz auf 4,875% festgelegt, während die nächste Zinszahlung auf den 12.09.2019 datiert ist.Beide Anleihen sind vorzeitig durch den Emittenten kündbar. Ab einem Mindestbetrag von 2.000 USD können die Glencore-Anleihen in Einheiten von 1.000 USD gehandelt in EUR werden. Das Unternehmen wird von S&P dabei mit dem Rating BBB+ versehen.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.