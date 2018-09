Zwei neue Fremdwährungsanleihen von Pfizer handelbar

Der internationale Pharmakonzern Pfizer hat zwei neue Fremdwährungsanleihen in US-Dollar begeben. Die Bonds mit einem Emissionsvolumen von insgesamt 1,7 Milliarden US-Dollar sind seit dem 11. September an der Börse Stuttgart handelbar. Die Mindestinvestitionssumme beträgt jeweils 2.000 US-Dollar, umgerechnet derzeit ca. 1698 Euro. Darüber hinaus verfügen die Bonds über ein Inkrement von 1.000 US-Dollar, umgerechnet derzeit ca. 849 Euro. Kauf und Verkauf können an der Börse Stuttgart in Euro abgewickelt werden.

Die erste Anleihe (WKN A195MG) ist mit 4,100 Prozent jährlich verzinst und ist zum 15.09.2038 fällig, sofern der Emittent nicht von seinem vorzeitigen Kündigungsrecht Gebrauch macht: Bei einer Kündigung bis zum 15.03.2038 wird eine Prämie in Höhe von 0,20 Prozent bezahlt, danach ist die Anleihe zu 100 Prozent kündbar (Make Whole Call Option). Der zweite Bond (WKN A195MJ) hat eine Laufzeit von 30 Jahren und einen Kupon von 4,200 Prozent. Auch hier hat sich Pfizer die Möglichkeit einer vorzeitigen Kündigung eingeräumt: Die Make Whole Call-Option läuft bis zum 15.03.2048 bei Zahlung einer Prämie von 0,20 Prozent, danach zu 100 Prozent. S&P bewertet Pfizer mit AA auf Investmentgrade.