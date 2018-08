Zwei neue Fremdwährungsanleihen handelbar

Seit dem 30. Juli sind zwei neue Fremdwährungsanleihen an der Börse Stuttgart handelbar. Der erste Bond (WKN A1933U) ist eine Fremdwährungsanleihe in Türkischer Lira (TRY) mit einem Kupon von 16,000%. Die Laufzeit beträgt fünf Jahre, das Emissionsvolumen liegt bei 250 Millionen TRY. Die Anleihe kann ab einer Mindestsumme von 10.000 TRY, umgerechnet derzeit ca. 1700 Euro, gehandelt werden. Kauf und Verkauf können sowohl in EUR (Stuttgart) als auch in der Nominalwährung TRY (Stuttgart FXplus) abgewickelt werden. Bei der zweiten Anleihe (WKN A193Z5) handelt es sich um eine Doppelwährungsanleihe: Die Nominalwährung ist Argentinischer Peso (ARS), Kupon- und Rückzahlung erfolgen jedoch in US-Dollar. Das Papier ist zum 04.11.2019 fällig und hat ein Emissionsvolumen von 250 Millionen ARS. Die Mindestanlagesumme beträgt 20.000 ARS, umgerechnet derzeit ca. 625 Euro. Der Zinssatz beträgt 30,000% pro Jahr. Kauf und Verkauf kann in Stuttgart ausschließlich in Euro erfolgen.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.