Zwei neue Anleihen von BMW gelistet

Der Münchener Automobilkonzern BMW hat diese Woche über die Finanztochter BMW Finance M.V. zwei neue Unternehmensanleihen begeben. Der erste Bond mit der WKN A1901N ist seit dem 16. Mai in Stuttgart handelbar und hat ein Emissionsvolumen von 750 Millionen Euro. Die kleinste handelbare Einheit beträgt 1.000 Euro. Der Zinssatz liegt bei 1,125 Prozent, der Zinslauf startet am 22. Mai 2018. Das Papier hat eine Laufzeit von acht Jahren und ist somit zum 22. Mai 2026 fällig. Die zweite Unternehmensanleihe (WKN: A1901M) hat ein Emissionsvolumen von einer Milliarde Euro und läuft bis zum 22. November 2022. Der Zinssatz beträgt 0,5 Prozent. Auch bei diesem Bond ist die Stückelung mit 1.000 Euro anlegerfreundlich gestaltet. In einem Interview kündigte Finanzchef Nicolas Peter kürzlich an, dass BMW langfristig mehr als 10 Prozent Rendite anpeilt. Im laufenden Jahr soll das Vorsteuerergebnis des Konzerns erneut mehr als zehn Milliarden Euro betragen.