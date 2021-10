Zwei US-Dollar-Anleihen der Royal Bank of Canada

Die Royal Bank of Canada besorgt sich über zwei neue Anleihen Fremdkapital. Die erste Anleihe ( WKN A3KW95 ) weist ein Emissionsvolumen von einer Milliarde US-Dollar auf und wird am 07.10.2024 zurückbezahlt. Während der Nominalzinssatz bei 0,75% liegt, werden die Zinsen halbjährlich ausbezahlt – erstmals also am 07.04.2022.Die zweite Anleihe ( WKN A3KW94 ) verfügt über ein Emissionsvolumen von 900 Millionen US-Dollar. Der Bond wird zum 02.11.2026 fällig und gewährt den Gläubigern eine Verzinsung von 1,40%. Diese kommen bereits am 02.11.2021 in den Genuss ihrer ersten anteiligen Zinszahlung. Alle weiteren Zinszahlungen erfolgen im halbjährlichen Rhythmus.Bei beiden Anleihen entspricht der Mindestbetrag der handelbaren Einheit 2.000 US-Dollar in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 US-Dollar. Von S&P wird die Royal Bank of Canada mit AA- geratet. Die Anleihen sind durch den Emittenten vorzeitig kündbar.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.