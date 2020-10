Zwei Sozialanleihen der EU-Kommission im Gesamtvolumen von 17 Milliarden Euro

Die EU-Kommission hat erstmals Sozialanleihen emittiert. Mit den aufgenommenen Mitteln sollen Arbeitsplätze gesichert werden. Die Mitgliedsstaaten erhalten die Mittel in Form von günstigen Darlehen. Für die Sozialanleihen hat die EU-Kommission Anfang Oktober ein Rahmenwerk herausgegeben (SURE - Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency). Nach Angaben der EU-Kommission waren die zwei Anleihen 13-fach überzeichnet.

Die erste Sozialanleihe der EU-Kommission (WKN A28385) hat eine Laufzeit bis zum 04.10.2030. Das Emissionsvolumen beträgt 10 Milliarden Euro. Der Nominalzinssatz ist mit 0,00% festgesetzt. Bei einem aktuellen Kurs von 103.97% ergibt sich eine negative Rendite von -0,39%.

Die zweite Sozialanleihe der EU-Kommission (WKN A28386) läuft bis zum 04.10.2040. Das Emissionsvolumen beträgt hier 7 Milliarden Euro, der Nominalzinssatz 0,10%. Die Zinszahlungen erfolgen im jährlichen Turnus, erstmalig am 04.10.2021. Bei einem aktuellen Kurs von 102,15% ergibt sich eine Rendite von -0,01%.

Bei beiden Anleihen entspricht der Mindestbetrag der handelbaren Einheit 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. S&P vergibt für die EU-Kommission ein AAA-Rating.

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.